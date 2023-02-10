Песков анонсировал прямую линию с Путиным

Прямая линия с президентом находится на повестке дня, отметил Дмитрий Песков
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, во время которой россияне могут задать вопрос российскому лидеру, является востребованным форматом, который обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Прямая линия [с Путиным] по-прежнему на повестке дня. Этот формат востребованный. Безусловно, он состоится. По времени пока ориентировать не можем», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.