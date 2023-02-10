Песков анонсировал прямую линию с Путиным

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Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в музее
Прямая линия с президентом находится на повестке дня, отметил Дмитрий Песков Фото:

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, во время которой россияне могут задать вопрос российскому лидеру, является востребованным форматом, который обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Прямая линия [с Путиным] по-прежнему на повестке дня. Этот формат востребованный. Безусловно, он состоится. По времени пока ориентировать не можем», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, во время которой россияне могут задать вопрос российскому лидеру, является востребованным форматом, который обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Прямая линия [с Путиным] по-прежнему на повестке дня. Этот формат востребованный. Безусловно, он состоится. По времени пока ориентировать не можем», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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