В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

Направление и скорость ветра прогнозируются неустойчивым и слабым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горах и низинах Свердловской области в ночь на 16 февраля температура воздуха опуститься до -26 градусов. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем официальном сайте.

«В горах и низинах температура воздуха в ночь на 16 февраля опустится до -26 градусов. В остальных местностях ожидается от -16 до -21 градусов. Ночью 17 февраля самая низкая температура будет на севере и крайнем востоке региона -23 градусов, в других частях региона от -13 до -18», — сказано в сообщении.

Также ночью 18 февраля температура на севере и крайнем востоке упадет до -24 градусов, а в остальных местах от -14 до -19. Помимо этого, направление ветра прогнозируется неустойчивым, а скорость обещает быть небольшой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз на территории заброшенного здания.