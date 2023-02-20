Полпредство Медведева в Екатеринбурге усиливают перед выборами

Свердловская приемная Дмитрия Медведева переедет в ЦМТЕ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральные власти проводят в Екатеринбурге эксперимент перед сентябрьскими выборами в думу. В апреле там откроют первый на Урале штаб общественной поддержки «Единой России», на церемонии ждут московскую партийную элиту, знает источник URA.RU в политтусовке.

Общероссийский штаб запустили в Москве еще в августе 2021-го — перед выборами в Госдуму. В него вошли влиятельные медики, спортсмены, общественники, волонтеры, деятели культуры. Спустя год опыт решили масштабировать и выбрали 23 «пилотных» региона. В их числе и оказалась Свердловская область.

Штаб появится на базе региональной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева и, как ожидается, станет средоточием партийной активности во время кампании: встречи с активистами, рабочие совещания, прием граждан (эта функция остается). Если все это даст результат, такие же штабы перед президентскими выборами могут появиться в других мегаполисах УрФО, полагает собеседник.

Под новые цели даже сняли новый 300-метровый офис — в «Центре международной торговли Екатеринбурга». Раньше помещения принадлежали депутату заксо Александру Серебренникову (один из главных спонсоров свердловских единороссов), сейчас — бизнесмену Сергею Мазуркевичу. Его, поддерживавшего КПРФ, уже троллят.

Руководить штабом будет вице-спикер заксо Михаил Клименко. Свердловскую приемную Медведева он возглавляет с осени 2019-го.