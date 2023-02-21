WSWS: визит Байдена на Украину может послужить началом войны между США и Россией

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Поездка Джо Байдена в Киев может спровоцировать прямой конфликт России и США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поездка президента США Джо Байден на Украину может означать начало прямого конфликта России и США. Об этом заявил эксперт в сфере экономики и геополитики Андре Деймон.

«Визит „главнокомандующего“ на фронт определяет конфликт [на Украине] не только как войну Америки, но и как определяющую и первостепенную цель администрации Байдена», — написал Андре Деймон в материале для The World Socialist Web Site. По его мнению, то, что Байден прилетел на Украину за несколько дней до годовщины спецоперации и накануне послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, является сигналом, что США готовы на все в этом конфликте.

Ранее стало известно, что Джо Байден прибыл в Киев, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот визит не является для России чем-то важным, передает RT. Также он отметил, что в Кремле наблюдают за этой встречей.

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Поездка президента США Джо Байден на Украину может означать начало прямого конфликта России и США. Об этом заявил эксперт в сфере экономики и геополитики Андре Деймон. «Визит „главнокомандующего“ на фронт определяет конфликт [на Украине] не только как войну Америки, но и как определяющую и первостепенную цель администрации Байдена», — написал Андре Деймон в материале для The World Socialist Web Site. По его мнению, то, что Байден прилетел на Украину за несколько дней до годовщины спецоперации и накануне послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, является сигналом, что США готовы на все в этом конфликте. Ранее стало известно, что Джо Байден прибыл в Киев, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот визит не является для России чем-то важным, передает RT. Также он отметил, что в Кремле наблюдают за этой встречей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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