WSWS: визит Байдена на Украину может послужить началом войны между США и Россией

21 февраля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Поездка Джо Байдена в Киев может спровоцировать прямой конфликт России и США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка президента США Джо Байден на Украину может означать начало прямого конфликта России и США. Об этом заявил эксперт в сфере экономики и геополитики Андре Деймон. «Визит „главнокомандующего“ на фронт определяет конфликт [на Украине] не только как войну Америки, но и как определяющую и первостепенную цель администрации Байдена», — написал Андре Деймон в материале для The World Socialist Web Site. По его мнению, то, что Байден прилетел на Украину за несколько дней до годовщины спецоперации и накануне послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, является сигналом, что США готовы на все в этом конфликте. Ранее стало известно, что Джо Байден прибыл в Киев, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот визит не является для России чем-то важным, передает RT. Также он отметил, что в Кремле наблюдают за этой встречей.

Поездка президента США Джо Байден на Украину может означать начало прямого конфликта России и США. Об этом заявил эксперт в сфере экономики и геополитики Андре Деймон. «Визит „главнокомандующего“ на фронт определяет конфликт [на Украине] не только как войну Америки, но и как определяющую и первостепенную цель администрации Байдена», — написал Андре Деймон в материале для The World Socialist Web Site. По его мнению, то, что Байден прилетел на Украину за несколько дней до годовщины спецоперации и накануне послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, является сигналом, что США готовы на все в этом конфликте. Ранее стало известно, что Джо Байден прибыл в Киев, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот визит не является для России чем-то важным, передает RT. Также он отметил, что в Кремле наблюдают за этой встречей.