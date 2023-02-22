Американский полковник назвал пять стран, которые станут участниками боевых действий на Украине

Американский полковник: новыми участниками конфликта на Украине станут страны Прибалтики, Финляндия и Польша

22 февраля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Польша может стать участником конфликта на Украине, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новыми участниками конфликта на Украине способны стать Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Это произойдет из-за продолжающейся военной помощи Украине. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. «Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии», — заявил Дуглас Макгрегор в разговоре с youtube-каналом Judging Freedom. Он также отметил, что вероятность того, что Украина разместит свои ракеты в Финляндии и в странах Прибалтики крайне мала. Однако такой сценарий, по его мнению, вполне вероятен с Польшей. После начала спецоперации страны Запада стали оказывать активную военную поддержку Украине. В мае 2022 года посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава проявляет активную вовлеченность в ситуацию на Украине. Спустя время в Польше заявили, что страна начнет отправлять на Украину танки Leopard и PT-91 Twardy, сообщает RT.

Новыми участниками конфликта на Украине способны стать Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Это произойдет из-за продолжающейся военной помощи Украине. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. «Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии», — заявил Дуглас Макгрегор в разговоре с youtube-каналом Judging Freedom. Он также отметил, что вероятность того, что Украина разместит свои ракеты в Финляндии и в странах Прибалтики крайне мала. Однако такой сценарий, по его мнению, вполне вероятен с Польшей. После начала спецоперации страны Запада стали оказывать активную военную поддержку Украине. В мае 2022 года посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава проявляет активную вовлеченность в ситуацию на Украине. Спустя время в Польше заявили, что страна начнет отправлять на Украину танки Leopard и PT-91 Twardy, сообщает RT.