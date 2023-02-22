22 февраля 2023

Челябинский зоозащитник рассказал о поездке в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, даллакян карен
Даллакян рассказал, что история о льве, который бродит по Мариуполю, оказалась фейком Фото:

Руководитель челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян рассказал о поездке в зону СВО. Своими впечатлениями он поделился в эфире телемарафона «Народный фронт. Все для победы!»

«Спецоперация вначале сопровождалась многими фейками: так, говорили, что лев из зоопарка бродит по Мариуполю. Не было связи, ничего, и я в апреле туда поехал», — сказал Даллакян.

По словам зоозащитника, его поездка проходила в обстановке строгой секретности, так как были опасения, что будут вылазки и обстрелы гуманитарного конвоя со стороны ВСУ. Как заметил Даллакян, украинские боевики расстреливали даже собак в питомнике.

Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля для спасения животных из зоны военных действий. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.

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Руководитель челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян рассказал о поездке в зону СВО. Своими впечатлениями он поделился в эфире телемарафона «Народный фронт. Все для победы!» «Спецоперация вначале сопровождалась многими фейками: так, говорили, что лев из зоопарка бродит по Мариуполю. Не было связи, ничего, и я в апреле туда поехал», — сказал Даллакян. По словам зоозащитника, его поездка проходила в обстановке строгой секретности, так как были опасения, что будут вылазки и обстрелы гуманитарного конвоя со стороны ВСУ. Как заметил Даллакян, украинские боевики расстреливали даже собак в питомнике. Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля для спасения животных из зоны военных действий. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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