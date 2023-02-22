Челябинский зоозащитник рассказал о поездке в зону СВО

Даллакян рассказал, что история о льве, который бродит по Мариуполю, оказалась фейком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян рассказал о поездке в зону СВО. Своими впечатлениями он поделился в эфире телемарафона «Народный фронт. Все для победы!»

«Спецоперация вначале сопровождалась многими фейками: так, говорили, что лев из зоопарка бродит по Мариуполю. Не было связи, ничего, и я в апреле туда поехал», — сказал Даллакян.

По словам зоозащитника, его поездка проходила в обстановке строгой секретности, так как были опасения, что будут вылазки и обстрелы гуманитарного конвоя со стороны ВСУ. Как заметил Даллакян, украинские боевики расстреливали даже собак в питомнике.

Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля для спасения животных из зоны военных действий. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.