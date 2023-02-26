Хирург Рошаль перенес операцию

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Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., портрет, рошаль леонид
Леонид Рошаль был госпитализирован Фото:

Главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщили в пресс-службе нацмедпалаты.

«Рошаля госпитализировали и провели ему операцию. Пока он находится в больнице и с ним все хорошо», — рассказали в нацмедпалате. Операция была успешной.

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Главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщили в пресс-службе нацмедпалаты. «Рошаля госпитализировали и провели ему операцию. Пока он находится в больнице и с ним все хорошо», — рассказали в нацмедпалате. Операция была успешной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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