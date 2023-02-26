Хирург Рошаль перенес операцию

Леонид Рошаль был госпитализирован
Главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщили в пресс-службе нацмедпалаты.
«Рошаля госпитализировали и провели ему операцию. Пока он находится в больнице и с ним все хорошо», — рассказали в нацмедпалате. Операция была успешной.
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