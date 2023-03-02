В Екатеринбурге отменили наказание для членов банды торговцев оружием из Донбасса

03 марта 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Банда торговцев оружием отправится в колонию, но суд решит, стоит ли взыскать с них процессуальные издержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отменил взыскание денег за найм адвоката с члена группировки «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева и его подельника Игоря Черкасова. Кроме этого, наказание было смягчено для Мадвалиева и его коллеги Михаила Высоцкого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Было отменено решение о взыскании с осужденных Черкасова и Мадвалиева процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. Уголовное дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга в ином составе суда», — говорится в сообщении суда. Также суд смягчил наказание нескольким участникам группировки. Член банды Михаил Высоцкий пробудет в колонии четыре года и 11 месяцев и должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Сам Мадвалиев направлен за решетку на пять лет и восемь месяцев со штрафом 320 тысяч рублей. Банда торговцев пистолетами орудовала в 2019 году после возвращения из зоны боевых действий в ДНР и ЛНР. Злоумышленники встречались с покупателями в ресторанах и договаривались о снабжении их оружием. Были заключены сделки о покупке револьвера, пистолетов, автомата, боеприпасов. Покупателем представился внедренный сотрудник ФСБ, забравший оружие и передавший его коллегам в качестве вещдоков.

Суд отменил взыскание денег за найм адвоката с члена группировки «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева и его подельника Игоря Черкасова. Кроме этого, наказание было смягчено для Мадвалиева и его коллеги Михаила Высоцкого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Было отменено решение о взыскании с осужденных Черкасова и Мадвалиева процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. Уголовное дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга в ином составе суда», — говорится в сообщении суда. Также суд смягчил наказание нескольким участникам группировки. Член банды Михаил Высоцкий пробудет в колонии четыре года и 11 месяцев и должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Сам Мадвалиев направлен за решетку на пять лет и восемь месяцев со штрафом 320 тысяч рублей. Банда торговцев пистолетами орудовала в 2019 году после возвращения из зоны боевых действий в ДНР и ЛНР. Злоумышленники встречались с покупателями в ресторанах и договаривались о снабжении их оружием. Были заключены сделки о покупке револьвера, пистолетов, автомата, боеприпасов. Покупателем представился внедренный сотрудник ФСБ, забравший оружие и передавший его коллегам в качестве вещдоков.