02 марта 2023

В Екатеринбурге отменили наказание для членов банды торговцев оружием из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
Банда торговцев оружием отправится в колонию, но суд решит, стоит ли взыскать с них процессуальные издержки Фото:

Суд отменил взыскание денег за найм адвоката с члена группировки «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева и его подельника Игоря Черкасова. Кроме этого, наказание было смягчено для Мадвалиева и его коллеги Михаила Высоцкого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Было отменено решение о взыскании с осужденных Черкасова и Мадвалиева процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. Уголовное дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга в ином составе суда», — говорится в сообщении суда.

Также суд смягчил наказание нескольким участникам группировки. Член банды Михаил Высоцкий пробудет в колонии четыре года и 11 месяцев и должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Сам Мадвалиев направлен за решетку на пять лет и восемь месяцев со штрафом 320 тысяч рублей.

Банда торговцев пистолетами орудовала в 2019 году после возвращения из зоны боевых действий в ДНР и ЛНР. Злоумышленники встречались с покупателями в ресторанах и договаривались о снабжении их оружием. Были заключены сделки о покупке револьвера, пистолетов, автомата, боеприпасов. Покупателем представился внедренный сотрудник ФСБ, забравший оружие и передавший его коллегам в качестве вещдоков.

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Суд отменил взыскание денег за найм адвоката с члена группировки «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева и его подельника Игоря Черкасова. Кроме этого, наказание было смягчено для Мадвалиева и его коллеги Михаила Высоцкого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Было отменено решение о взыскании с осужденных Черкасова и Мадвалиева процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. Уголовное дело в данной части направлено на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга в ином составе суда», — говорится в сообщении суда. Также суд смягчил наказание нескольким участникам группировки. Член банды Михаил Высоцкий пробудет в колонии четыре года и 11 месяцев и должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Сам Мадвалиев направлен за решетку на пять лет и восемь месяцев со штрафом 320 тысяч рублей. Банда торговцев пистолетами орудовала в 2019 году после возвращения из зоны боевых действий в ДНР и ЛНР. Злоумышленники встречались с покупателями в ресторанах и договаривались о снабжении их оружием. Были заключены сделки о покупке револьвера, пистолетов, автомата, боеприпасов. Покупателем представился внедренный сотрудник ФСБ, забравший оружие и передавший его коллегам в качестве вещдоков.
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