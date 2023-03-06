06 марта 2023

Каждая четвертая беременность в Свердловской области заканчивается абортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждая четвертая беременность в регионе заканчивается абортом Фото:

Четверть беременностей в Свердловской области заканчивается абортом. Об этом сообщил главный региональный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Сергей Беломестнов.

«По официальной статистике абортов, примерно четверть беременностей заканчивается прерыванием. Мы с вами говорим о цифре государственной статистики, которая является ведомственной. Часть медицинской помощи находится вне компетенции минздрава. Помощь оказывается в частных клиниках. Уровень примерно точно такой же — каждая четвертая беременность заканчивается не рождением ребенка», — сказал Беломестнов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты.

Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. В России 39,1 млн женщин репродуктного возраста, среди которых бесплодных, по самым суровым подсчетам — шесть миллионов.

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Четверть беременностей в Свердловской области заканчивается абортом. Об этом сообщил главный региональный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Сергей Беломестнов. «По официальной статистике абортов, примерно четверть беременностей заканчивается прерыванием. Мы с вами говорим о цифре государственной статистики, которая является ведомственной. Часть медицинской помощи находится вне компетенции минздрава. Помощь оказывается в частных клиниках. Уровень примерно точно такой же — каждая четвертая беременность заканчивается не рождением ребенка», — сказал Беломестнов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты. Ранее URA.RU писало, что каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием. В России 39,1 млн женщин репродуктного возраста, среди которых бесплодных, по самым суровым подсчетам — шесть миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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