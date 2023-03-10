В Свердловской области попрощаются с курганцем, погибшим в зоне СВО

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Курганца Михаила Демина наградили орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Полевском Свердловской области попрощаются с уроженцем Кургана Михаилом Деминым, который погиб в зоне СВО. Ему было 28 лет. Об этом сообщается на официальной странице администрации Полевского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой Демин Михаил Викторович родился в 1994 году в Курганской области. Окончил Полевской многопрофильный техникум в 2013 году. С 2014 по 2015 год проходил военную службу по призыву в должности пулеметчика. 29 сентября 2022 года Указом Президента РФ был призван по мобилизации и отправлен для прохождения военной службы в в/ч 55115, 55 отдельной мотострелковой бригады. Он со своими товарищами с начала октября выполнял боевые задачи на переднем крае боевых действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе и феврале этого года на Луганском направлении он в составе мотострелковой бригады участвовал в боях «за удержание и захват важных оборонительных позиций». Курганец погиб 14 февраля, получив минно-взрывную травму. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Михаил Демин родился в Кургане, учился в Полевском. Ему было 28 лет.

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В Полевском Свердловской области попрощаются с уроженцем Кургана Михаилом Деминым, который погиб в зоне СВО. Ему было 28 лет. Об этом сообщается на официальной странице администрации Полевского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Рядовой Демин Михаил Викторович родился в 1994 году в Курганской области. Окончил Полевской многопрофильный техникум в 2013 году. С 2014 по 2015 год проходил военную службу по призыву в должности пулеметчика. 29 сентября 2022 года Указом Президента РФ был призван по мобилизации и отправлен для прохождения военной службы в в/ч 55115, 55 отдельной мотострелковой бригады. Он со своими товарищами с начала октября выполнял боевые задачи на переднем крае боевых действий», — говорится в сообщении. Уточняется, что в январе и феврале этого года на Луганском направлении он в составе мотострелковой бригады участвовал в боях «за удержание и захват важных оборонительных позиций». Курганец погиб 14 февраля, получив минно-взрывную травму. Его наградили орденом Мужества посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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