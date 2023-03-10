10 марта 2023

Погибшего на Украине свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Награду получила жена погибшего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Зайнулина из Заречного (Свердловская область) 10 марта вручили орден Мужества. Об этом сообщает администрация города.

«Сегодня семье зареченца Дмитрия Шамильевича Зайнулина вручен орден Мужества», — пишет пресс-служба администрации Заречного в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Зайнулин погиб 29 октября 2022 года.

Государственную награду забрала супруга погибшего Екатерина Зайнулина. Дмитрию был 31 год. У него осталась шестилетняя дочь.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

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Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Зайнулина из Заречного (Свердловская область) 10 марта вручили орден Мужества. Об этом сообщает администрация города. «Сегодня семье зареченца Дмитрия Шамильевича Зайнулина вручен орден Мужества», — пишет пресс-служба администрации Заречного в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Зайнулин погиб 29 октября 2022 года. Государственную награду забрала супруга погибшего Екатерина Зайнулина. Дмитрию был 31 год. У него осталась шестилетняя дочь. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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