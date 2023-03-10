Погибшего на Украине свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

11 марта 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Награду получила жена погибшего Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Зайнулина из Заречного (Свердловская область) 10 марта вручили орден Мужества. Об этом сообщает администрация города. «Сегодня семье зареченца Дмитрия Шамильевича Зайнулина вручен орден Мужества», — пишет пресс-служба администрации Заречного в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Зайнулин погиб 29 октября 2022 года. Государственную награду забрала супруга погибшего Екатерина Зайнулина. Дмитрию был 31 год. У него осталась шестилетняя дочь. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Фото: сообщество «Администрация городского округа Заречный» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация городского округа Заречный» в соцсети «ВКонтакте»

Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Зайнулина из Заречного (Свердловская область) 10 марта вручили орден Мужества. Об этом сообщает администрация города. «Сегодня семье зареченца Дмитрия Шамильевича Зайнулина вручен орден Мужества», — пишет пресс-служба администрации Заречного в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Зайнулин погиб 29 октября 2022 года. Государственную награду забрала супруга погибшего Екатерина Зайнулина. Дмитрию был 31 год. У него осталась шестилетняя дочь. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.