Екатеринбургские предприниматели обеспечат страну новыми iPhone, несмотря на западные санкции

17 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Предприниматели из Екатеринбурга уверены в поставке новых iPhone в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Екатеринбургские предприниматели готовы обеспечивать Россию новой техникой американской компании Apple, несмотря на западные санкции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала владелец магазина «яблочной» продукции AppleHub Александра Богдашева. «Особого дефицита продукции Apple не прослеживается, так как есть компании, которые закупают технику оптом для последующего распределения по регионам России. Поставки зависят прямо от Китая, страна является основным изготовителем „яблочной“ продукции, сейчас с ними контакты налажены», — считает собеседник агентства. Предприниматели уверены, что в поставках новых iPhone сомневаться не стоит, так как Россия входит в топ стран — основных потребителей техники Apple. К примеру, осенью 2022 года линейка iPhone 14 на полках магазинов Екатеринбурга появилась через два недели после старта продаж за рубежом. По словам девушки, в Екатеринбурге особо популярен «б/у» рынок Apple. «Несмотря на это, интерес к новой технике никуда не пропадает. Просто, около 80% горожан расплачиваются рассрочкой, что позволяет оставаться в трендах на смартфоны», — сказала Александра Богдашева. Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Несмотря на это в РФ удалось полностью восстановить импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские предприниматели готовы обеспечивать Россию новой техникой американской компании Apple, несмотря на западные санкции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала владелец магазина «яблочной» продукции AppleHub Александра Богдашева. «Особого дефицита продукции Apple не прослеживается, так как есть компании, которые закупают технику оптом для последующего распределения по регионам России. Поставки зависят прямо от Китая, страна является основным изготовителем „яблочной“ продукции, сейчас с ними контакты налажены», — считает собеседник агентства. Предприниматели уверены, что в поставках новых iPhone сомневаться не стоит, так как Россия входит в топ стран — основных потребителей техники Apple. К примеру, осенью 2022 года линейка iPhone 14 на полках магазинов Екатеринбурга появилась через два недели после старта продаж за рубежом. По словам девушки, в Екатеринбурге особо популярен «б/у» рынок Apple. «Несмотря на это, интерес к новой технике никуда не пропадает. Просто, около 80% горожан расплачиваются рассрочкой, что позволяет оставаться в трендах на смартфоны», — сказала Александра Богдашева. Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Несмотря на это в РФ удалось полностью восстановить импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов.