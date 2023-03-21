Челябинские спасатели получат дополнительные выплаты

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МЧС. Пожарные. Челябинск., мчс, спасатель, авто
Спасатели ежемесячно будут получать свыше 15 тысяч надбавки в окладу Фото:

Спасатели аварийно-спасательных служб Челябинской области в 2023 году получат дополнительные выплаты. Как сообщили 21 марта URA.RU в пресс-службе Заксобрания региона, выплата превысит 15 тысяч рублей.

«Спасатели, достигшие возраста 40 лет и проработавшие спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области не менее 15 лет, будут получать дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. В 2023 году сумма выплаты составит 15 134 рубля», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Там отметили, что законопроект о поддержке спасателей внес на рассмотрение губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В областном бюджете на 2023 год на ежемесячную денежную выплату предусмотрено 1 млн 647 тысяч рублей.

Ранее Текслер анонсировал выплаты для сотрудников Поисково-спасательной службы региона. По его словам, для получения выплаты сотрудники должны иметь необходимый стаж работы.

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Спасатели аварийно-спасательных служб Челябинской области в 2023 году получат дополнительные выплаты. Как сообщили 21 марта URA.RU в пресс-службе Заксобрания региона, выплата превысит 15 тысяч рублей. «Спасатели, достигшие возраста 40 лет и проработавшие спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области не менее 15 лет, будут получать дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. В 2023 году сумма выплаты составит 15 134 рубля», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Там отметили, что законопроект о поддержке спасателей внес на рассмотрение губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В областном бюджете на 2023 год на ежемесячную денежную выплату предусмотрено 1 млн 647 тысяч рублей. Ранее Текслер анонсировал выплаты для сотрудников Поисково-спасательной службы региона. По его словам, для получения выплаты сотрудники должны иметь необходимый стаж работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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