Челябинские спасатели получат дополнительные выплаты

Спасатели ежемесячно будут получать свыше 15 тысяч надбавки в окладу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели аварийно-спасательных служб Челябинской области в 2023 году получат дополнительные выплаты. Как сообщили 21 марта URA.RU в пресс-службе Заксобрания региона, выплата превысит 15 тысяч рублей.

«Спасатели, достигшие возраста 40 лет и проработавшие спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области не менее 15 лет, будут получать дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. В 2023 году сумма выплаты составит 15 134 рубля», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Там отметили, что законопроект о поддержке спасателей внес на рассмотрение губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В областном бюджете на 2023 год на ежемесячную денежную выплату предусмотрено 1 млн 647 тысяч рублей.

Ранее Текслер анонсировал выплаты для сотрудников Поисково-спасательной службы региона. По его словам, для получения выплаты сотрудники должны иметь необходимый стаж работы.