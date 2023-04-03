Небензя высмеял Борреля после его высказывания про День дурака

Постпред Небензя: Боррель стал международной звездой после слов про День дурака
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
Небензя коротко проккоментировал заявление Борреля Фото:

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал звездой международного масштаба после высказываний о начале председательства России 1 апреля. Его высказывание прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя, отметив, что шутка является неуместной.

«Я не буду много комментировать. Я только спрошу: кто спрашивает?» — заявил Василий Небензя во время выступления на пресс-конференции в ООН. Он отметил, что высказывание Борреля касательно начала председательства России в Совете Безопасности ООН 1 апреля в день Дурака сделало его международной звездой.

Россия с 1 апреля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Россия будет поднимать вопросы об урегулировании ситуации на Ближнем востоке, рисках экспорта вооружений. Ранее в ответ на шутку Борреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава евродипломатии является специалистом по части Дня дурака, сообщает RT.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал звездой международного масштаба после высказываний о начале председательства России 1 апреля. Его высказывание прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя, отметив, что шутка является неуместной. «Я не буду много комментировать. Я только спрошу: кто спрашивает?» — заявил Василий Небензя во время выступления на пресс-конференции в ООН. Он отметил, что высказывание Борреля касательно начала председательства России в Совете Безопасности ООН 1 апреля в день Дурака сделало его международной звездой. Россия с 1 апреля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Россия будет поднимать вопросы об урегулировании ситуации на Ближнем востоке, рисках экспорта вооружений. Ранее в ответ на шутку Борреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава евродипломатии является специалистом по части Дня дурака, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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