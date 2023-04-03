Небензя высмеял Борреля после его высказывания про День дурака Постпред Небензя: Боррель стал международной звездой после слов про День дурака 03 апреля 2023 в 22:28 Размер текста - 17 + Небензя коротко проккоментировал заявление Борреля Фото: пресс-служба Совета Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал звездой международного масштаба после высказываний о начале председательства России 1 апреля. Его высказывание прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя, отметив, что шутка является неуместной. «Я не буду много комментировать. Я только спрошу: кто спрашивает?» — заявил Василий Небензя во время выступления на пресс-конференции в ООН . Он отметил, что высказывание Борреля касательно начала председательства России в Совете Безопасности ООН 1 апреля в день Дурака сделало его международной звездой. Россия с 1 апреля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Россия будет поднимать вопросы об урегулировании ситуации на Ближнем востоке, рисках экспорта вооружений. Ранее в ответ на шутку Борреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава евродипломатии является специалистом по части Дня дурака, сообщает RT. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал звездой международного масштаба после высказываний о начале председательства России 1 апреля. Его высказывание прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя, отметив, что шутка является неуместной. «Я не буду много комментировать. Я только спрошу: кто спрашивает?» — заявил Василий Небензя во время выступления на пресс-конференции в ООН. Он отметил, что высказывание Борреля касательно начала председательства России в Совете Безопасности ООН 1 апреля в день Дурака сделало его международной звездой. Россия с 1 апреля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Россия будет поднимать вопросы об урегулировании ситуации на Ближнем востоке, рисках экспорта вооружений. Ранее в ответ на шутку Борреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава евродипломатии является специалистом по части Дня дурака, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям