SHOT: в Московской области упал второй за день дрон

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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, мчс, квадрокоптер, дрон
Дрон упал рядом с частным домом, сообщает SHOT Фото:

В Московской области самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска. Пострадавшие отсутствуют.

«Самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска в Московской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что коптер рухнул рядом с частным домом, расположенным на территории, где находится несколько заводов. Падение не вызвало разрушений, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее в подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.

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В Московской области самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска. Пострадавшие отсутствуют. «Самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска в Московской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что коптер рухнул рядом с частным домом, расположенным на территории, где находится несколько заводов. Падение не вызвало разрушений, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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