SHOT: в Московской области упал второй за день дрон

В Московской области самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска. Пострадавшие отсутствуют.
«Самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска в Московской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что коптер рухнул рядом с частным домом, расположенным на территории, где находится несколько заводов. Падение не вызвало разрушений, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее в подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.
В Московской области самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска. Пострадавшие отсутствуют. «Самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска в Московской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что коптер рухнул рядом с частным домом, расположенным на территории, где находится несколько заводов. Падение не вызвало разрушений, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.