Mash: в Химках упал беспилотник

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Акция "Свеча памяти". Курган, квадрокоптер, дрон
На корпусе дрона было прикреплено несколько камер, сообщает Mash Фото:

В подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.

«Самодельный дрон с камерами упал на территории завода «Факел» в подмосковных Химках. На предприятии налажено производство систем «Тор»,«С-400 и других», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что падение дрона могло спровоцировать наличие в этой местности средств глушения связи. Сам дрон был найден охранниками предприятия в ходе обхода территории. На его корпусе находилось несколько камер, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения ситуации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО. «Самодельный дрон с камерами упал на территории завода «Факел» в подмосковных Химках. На предприятии налажено производство систем «Тор»,«С-400 и других», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что падение дрона могло спровоцировать наличие в этой местности средств глушения связи. Сам дрон был найден охранниками предприятия в ходе обхода территории. На его корпусе находилось несколько камер, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения ситуации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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