Mash: в Химках упал беспилотник

В подмосковных Химках упал самодельный дрон, напоминающий квадрокоптер. Падение произошло на территории завода «Факел», производящего средства ПВО.
«Самодельный дрон с камерами упал на территории завода «Факел» в подмосковных Химках. На предприятии налажено производство систем «Тор»,«С-400 и других», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что падение дрона могло спровоцировать наличие в этой местности средств глушения связи. Сам дрон был найден охранниками предприятия в ходе обхода территории. На его корпусе находилось несколько камер, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения ситуации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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