08 апреля 2023

Песков назвал ключевой фактор, который приблизил спецоперацию

Дмитрий Песков: Минские соглашения приблизили начало спецоперации на Украине
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Минские соглашения позволили Киеву устроить бойню русских и украинцев, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минские соглашения послужили одним из факторов приближения спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал пранк Вована и Лексуса над бывшим президентом Франции Франсуа Олландом.

«С Минскими соглашениями была игра в наперстки. Это усугубило ситуацию, во многом развязало руки киевскому режиму устроить бойню русских и приблизило специальную военную операцию», — заявил Песков в программе Анатолия Зарубина.

Ранее Франсуа Олланд проговорился Лексусу и Вовану, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями. Там он отметил, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможность нарастить свою военную мощь.

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Минские соглашения послужили одним из факторов приближения спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал пранк Вована и Лексуса над бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. «С Минскими соглашениями была игра в наперстки. Это усугубило ситуацию, во многом развязало руки киевскому режиму устроить бойню русских и приблизило специальную военную операцию», — заявил Песков в программе Анатолия Зарубина. Ранее Франсуа Олланд проговорился Лексусу и Вовану, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями. Там он отметил, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможность нарастить свою военную мощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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