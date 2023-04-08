Песков назвал ключевой фактор, который приблизил спецоперацию

Минские соглашения послужили одним из факторов приближения спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал пранк Вована и Лексуса над бывшим президентом Франции Франсуа Олландом.
«С Минскими соглашениями была игра в наперстки. Это усугубило ситуацию, во многом развязало руки киевскому режиму устроить бойню русских и приблизило специальную военную операцию», — заявил Песков в программе Анатолия Зарубина.
Ранее Франсуа Олланд проговорился Лексусу и Вовану, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями. Там он отметил, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможность нарастить свою военную мощь.
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