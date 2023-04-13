Песков увидел «адские противоречия» в словах Кулебы о Черном море

Песков: демилитаризация и НАТО не совместимые друг с другом понятия
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле нашли противоречия в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о демилитаризации Черного моря и его превращении во внутреннее море НАТО. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Безусловно мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух адских противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Должна быть неделимая безопасность», — заявил Песков

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В Кремле нашли противоречия в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о демилитаризации Черного моря и его превращении во внутреннее море НАТО. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Безусловно мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух адских противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Должна быть неделимая безопасность», — заявил Песков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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