Песков увидел «адские противоречия» в словах Кулебы о Черном море

Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил Дмитрий Песков
В Кремле нашли противоречия в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о демилитаризации Черного моря и его превращении во внутреннее море НАТО. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Безусловно мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух адских противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Должна быть неделимая безопасность», — заявил Песков
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