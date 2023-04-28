Евгений Куйвашев провел закрытую встречу с премьер-министром Беларуси

Евгений Куйвашев обсудил вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве региона с премьер-министром Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел закрытую встречу один на один с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Чиновники обсудили вопросы о направлениях взаимовыгодного сотрудничества. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Мы очень рады оказаться здесь, на вашей гостеприимной земле. Мы активно готовимся к участию в международной выставке „Иннопром“. Действительно, очень тесные связи у свердловчан с Республикой Беларусь. Нас связывает не только наше героическое прошлое, но и очень перспективное настоящее и будущее», — сказал премьер-министр Беларуси. Он отметил, что порядка 120 белорусских предприятий и организаций подали заявки на участие в выставке, которая пройдет летом в Екатеринбурге.

В 2021 году между Свердловской область и Беларусью объем торговли составил 500 млн долларов. В 2022 году этот показатель увеличился до 750 млн долларов. «Первые цифры этого года говорят о тенденции к росту», — сказал Роман Головченко.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, между Беларусью и Свердловской областью активно развивается межпарламентское и межмуниципальное сотрудничество, а также успешно реализуются крупные кооперационные проекты в промышленности. «В этом году мы возлагаем особые надежды на расширение прямых бизнес-контактов, поскольку Республика Беларусь стала страной-партнером „Иннопрома“. В свою очередь, делегация Свердловской области примет участие в мероприятиях выставки БЕЛАГРО», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетит с рабочим визитом Свердловскую область, а в частности Екатеринбург. Перед поездкой на Средний Урал Головченко прибыл в Иркутскую область.