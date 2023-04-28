Президент Кипра предложил Евросоюзу покрыть 15% потребностей в газе

29 апреля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Самая большая слабость Европы заключается на сегодняшний день в энергетической зависимости от российского природного газа, сказал Христодулидиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что ресурсы Восточного Средиземноморья (Кипра) могут покрыть почти 15% потребностей Евросоюза, однако они не смогут полностью заменить российский газ. Об этом президент сказал на Дельфийском экономическом форуме. «Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от РФ», — передают слова Никоса Христодулидиса журналисты РИА Новости. Ранее писали, что нефтегазовые доходы РФ сократились на 46% по сравнению с февралем 2022 года из-за снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Также экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году может сократиться вдвое, до 50 миллиардов кубометров, в связи с санкциями и отказом западных стран от отечественного сырья. Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что ресурсы Восточного Средиземноморья (Кипра) могут покрыть почти 15% потребностей Евросоюза, однако они не смогут полностью заменить российский газ. Об этом президент сказал на Дельфийском экономическом форуме. «Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от РФ», — передают слова Никоса Христодулидиса журналисты РИА Новости. Ранее писали, что нефтегазовые доходы РФ сократились на 46% по сравнению с февралем 2022 года из-за снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Также экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году может сократиться вдвое, до 50 миллиардов кубометров, в связи с санкциями и отказом западных стран от отечественного сырья. Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью.