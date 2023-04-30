Bild: Германия намерена заказать полсотни БМП Puma

01 мая 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

В Германии хотят купить бронеавтомобили Puma, которые показали свою ненадежность Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство обороны Германии планирует заключить контракт на поставку пятидесяти бронеавтомобилей Puma для использования в армии ФРГ (Бундесвере). Об этом сообщает издание Bild am Sonntag. «Министр обороны Борис Писториус хочет купить новые Puma. Министерство под его начальством считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными, хотя еще в декабре все 18 имеющихся машин вышли из строя во время учений», — сообщает Bild со ссылкой на источники в минобороны ФРГ. В сообщении указано, что сумма контракта составит полтора миллиарда евро. Издание отмечает, что согласование по контракту должно пройти несколько этапов и может быть отклонено на любом из них. Ранее URA.RU рассказало, что на модернизацию Бундесвера может уйти несколько десятков лет из-за поддержки властями ФРГ Украины. Министерство обороны Германии не смогло реализовать средства специального фонда на перевооружение армии, так как в стране возникла инфляция.

Министерство обороны Германии планирует заключить контракт на поставку пятидесяти бронеавтомобилей Puma для использования в армии ФРГ (Бундесвере). Об этом сообщает издание Bild am Sonntag. «Министр обороны Борис Писториус хочет купить новые Puma. Министерство под его начальством считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными, хотя еще в декабре все 18 имеющихся машин вышли из строя во время учений», — сообщает Bild со ссылкой на источники в минобороны ФРГ. В сообщении указано, что сумма контракта составит полтора миллиарда евро. Издание отмечает, что согласование по контракту должно пройти несколько этапов и может быть отклонено на любом из них. Ранее URA.RU рассказало, что на модернизацию Бундесвера может уйти несколько десятков лет из-за поддержки властями ФРГ Украины. Министерство обороны Германии не смогло реализовать средства специального фонда на перевооружение армии, так как в стране возникла инфляция.