Bild: Германия намерена заказать полсотни БМП Puma

Министерство обороны Германии планирует заключить контракт на поставку пятидесяти бронеавтомобилей Puma для использования в армии ФРГ (Бундесвере). Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
«Министр обороны Борис Писториус хочет купить новые Puma. Министерство под его начальством считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными, хотя еще в декабре все 18 имеющихся машин вышли из строя во время учений», — сообщает
В сообщении указано, что сумма контракта составит полтора миллиарда евро. Издание отмечает, что согласование по контракту должно пройти несколько этапов и может быть отклонено на любом из них.
Ранее URA.RU рассказало, что на модернизацию Бундесвера может уйти несколько десятков лет из-за поддержки властями ФРГ Украины. Министерство обороны Германии не смогло реализовать средства специального фонда на перевооружение армии, так как в стране возникла инфляция.
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