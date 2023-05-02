02 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы анонсировал новую поддержку добровольцев на СВО

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Дети добровольцев должны иметь первоочередное право приема в детские сады, уверен Голиков Фото:

Челябинский депутат Государственной Думы Олег Голиков рассказал о новом законопроекте в поддержку участников спецоперации и членов их семей. Дети добровольцев должны иметь первоочередное право приема в детские сады и школы, уверен он.

«Вместе с коллегами подготовили новый законопроект о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Вносим изменения в закон „О статусе военнослужащих“, по которому за детьми добровольцев, закрепляется право первоочередного приема в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, получение путевок в летние лагеря», — пишет Олег Голиков в своем telegram-канале.

Новая мера будет распространяться на детей добровольцев и военнослужащих, погибших или получивших увечья. А также на усыновленных или удочеренных детей, детей, находящихся под опекой или попечительством в семье военнослужащего, в том числе в приемной или патронатной семье.

По словам Голикова, работа по закреплению социальных льгот и гарантий за участниками СВО на законодательном уровне продолжается. Озвученный законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.

Депутат Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. В апреле этого года контракт закончился, и Голиков принял решение вернуться к депутатской работе. Чуть ранее был награжден орденом Мужества, который ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак совместно с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

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Челябинский депутат Государственной Думы Олег Голиков рассказал о новом законопроекте в поддержку участников спецоперации и членов их семей. Дети добровольцев должны иметь первоочередное право приема в детские сады и школы, уверен он. «Вместе с коллегами подготовили новый законопроект о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Вносим изменения в закон „О статусе военнослужащих“, по которому за детьми добровольцев, закрепляется право первоочередного приема в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, получение путевок в летние лагеря», — пишет Олег Голиков в своем telegram-канале. Новая мера будет распространяться на детей добровольцев и военнослужащих, погибших или получивших увечья. А также на усыновленных или удочеренных детей, детей, находящихся под опекой или попечительством в семье военнослужащего, в том числе в приемной или патронатной семье. По словам Голикова, работа по закреплению социальных льгот и гарантий за участниками СВО на законодательном уровне продолжается. Озвученный законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму. Депутат Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. В апреле этого года контракт закончился, и Голиков принял решение вернуться к депутатской работе. Чуть ранее был награжден орденом Мужества, который ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак совместно с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.
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