06 мая 2023

В США назвали единственный способ закончить боевые действия на Украине

19FortyFive: дороговизна ведения боевых действий убедит стороны завершить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Большие траты убедят стороны завершить конфликт на Украине, пишет 19FortyFive Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Убеждение России и Украины в том, что продолжение украинского конфликта является дорогостоящим, будет являться единственным способом завершить любые боевые действия на Украине и пресечь возможность их возобновления. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Единственный способ предотвратить боевые действия любой из сторон, а также их возобновление — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что в случае завершения конфликта на Украине какая-либо из его сторон может запланировать возобновление боевых действий ради достижения тех целей, которые ранее не были достигнуты. Такого варианта развития событий необходимо избежать, заключили в материале.

Ранее украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что после провала украинского контрнаступления на Украине начнется сложный политический процесс. Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан считает, что победа на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа приведет к завершению боевых действий на Украине, передает Pravda.Ru.

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Убеждение России и Украины в том, что продолжение украинского конфликта является дорогостоящим, будет являться единственным способом завершить любые боевые действия на Украине и пресечь возможность их возобновления. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Единственный способ предотвратить боевые действия любой из сторон, а также их возобновление — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что в случае завершения конфликта на Украине какая-либо из его сторон может запланировать возобновление боевых действий ради достижения тех целей, которые ранее не были достигнуты. Такого варианта развития событий необходимо избежать, заключили в материале. Ранее украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что после провала украинского контрнаступления на Украине начнется сложный политический процесс. Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан считает, что победа на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа приведет к завершению боевых действий на Украине, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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