Захарова заявила о возможности забрать активы польского посольства в Москве

12 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Мария Захарова Заявила, что РФ сможет отобрать активы у Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел. Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В польском правительстве также заявили, что эти якобы средства использовались для «финансирования терроризма».

В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел. Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В польском правительстве также заявили, что эти якобы средства использовались для «финансирования терроризма».