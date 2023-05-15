В Свердловской области закупят новые междугородние автобусы

15 мая 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Перевозчики закупят новые автобусы как для междугородних маршрутов, так и для городских Фото: Московец Илья © URA.RU Более 200 новых автобусов закупят перевозчики в Свердловской области по программе с господдержкой. Часть из них поступят уже в 2023 году и выйдут на маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский и другие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «По льготной схеме автопредприятия приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан. Из них 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов — в 2024 году. Благодаря федеральной программе автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска», — рассказали в департаменте. Перевозчики смогут купить автобусы по лизинговой схеме, то есть транспорт будет в аренде с последующим выкупом. В этом году в область поступят 97 автобусов, 42 из них выйдут на междугородние маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский, 35 — в «Гортранс» Екатеринбурга на муниципальные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург поступили новые троллейбусы из Белоруссии. Уже скоро они выйдут на городские маршруты.

Более 200 новых автобусов закупят перевозчики в Свердловской области по программе с господдержкой. Часть из них поступят уже в 2023 году и выйдут на маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский и другие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «По льготной схеме автопредприятия приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан. Из них 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов — в 2024 году. Благодаря федеральной программе автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска», — рассказали в департаменте. Перевозчики смогут купить автобусы по лизинговой схеме, то есть транспорт будет в аренде с последующим выкупом. В этом году в область поступят 97 автобусов, 42 из них выйдут на междугородние маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский, 35 — в «Гортранс» Екатеринбурга на муниципальные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург поступили новые троллейбусы из Белоруссии. Уже скоро они выйдут на городские маршруты.