В Свердловской области закупят новые междугородние автобусы

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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, общественный транспорт, троллейбусы
Перевозчики закупят новые автобусы как для междугородних маршрутов, так и для городских Фото:

Более 200 новых автобусов закупят перевозчики в Свердловской области по программе с господдержкой. Часть из них поступят уже в 2023 году и выйдут на маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский и другие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«По льготной схеме автопредприятия приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан. Из них 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов — в 2024 году. Благодаря федеральной программе автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска», — рассказали в департаменте.

Перевозчики смогут купить автобусы по лизинговой схеме, то есть транспорт будет в аренде с последующим выкупом. В этом году в область поступят 97 автобусов, 42 из них выйдут на междугородние маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский, 35 — в «Гортранс» Екатеринбурга на муниципальные маршруты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург поступили новые троллейбусы из Белоруссии. Уже скоро они выйдут на городские маршруты.

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Более 200 новых автобусов закупят перевозчики в Свердловской области по программе с господдержкой. Часть из них поступят уже в 2023 году и выйдут на маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский и другие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «По льготной схеме автопредприятия приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан. Из них 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов — в 2024 году. Благодаря федеральной программе автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска», — рассказали в департаменте. Перевозчики смогут купить автобусы по лизинговой схеме, то есть транспорт будет в аренде с последующим выкупом. В этом году в область поступят 97 автобусов, 42 из них выйдут на междугородние маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский, 35 — в «Гортранс» Екатеринбурга на муниципальные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург поступили новые троллейбусы из Белоруссии. Уже скоро они выйдут на городские маршруты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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