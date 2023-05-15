Власти Екатеринбурга рассказали, когда откроют проезд по переулку Базовому

Проезд по переулку Базовому в Екатеринбурге откроют до 21 мая
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги
Переулок Базовый был закрыт для движения с конца апреля Фото:

Проезд по переулку Базовому в Екатеринбурге откроют позднее, чем было запланировано — до 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Продление работ за закрытом участке вызвано необходимостью завершения работ по обеспечению безопасности движения автотранспорта», — рассказали в мэрии. Движение в переулке будут открывать в два этапа — до 18 мая откроют полосу от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен», до 21 мая — от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен».

Проезд по переулке Базовому был закрыт с 29 апреля. Причина — реконструкция одной из ключевой для города развязки у концерна «Калина». Она соединяет сразу три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский. В дальнейшем власти хотят обсудить проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей.

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Проезд по переулку Базовому в Екатеринбурге откроют позднее, чем было запланировано — до 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Продление работ за закрытом участке вызвано необходимостью завершения работ по обеспечению безопасности движения автотранспорта», — рассказали в мэрии. Движение в переулке будут открывать в два этапа — до 18 мая откроют полосу от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен», до 21 мая — от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен». Проезд по переулке Базовому был закрыт с 29 апреля. Причина — реконструкция одной из ключевой для города развязки у концерна «Калина». Она соединяет сразу три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский. В дальнейшем власти хотят обсудить проект развития улицы Яламова, которая сейчас является тупиковым продолжением улицы Ткачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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