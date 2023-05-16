16 мая 2023

Пермская полиция почти год проводит проверку по факту смерти задержанного наркодилера

© Служба новостей «URA.RU»
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Если вина полицейского подтвердится, то его уволят Фото:

Сотрудники МВД по Пермскому краю проводят служебную проверку из-за смерти во время задержания подозреваемого в закладке наркотиков, сообщили UAR.RU в пресс-службе краевого главка. Инцидент произошел еще в августе 2022 года, сегодня о нем стало известно СМИ. Полицейский, отказавший медикам госпитализировать подозреваемого продолжает работать.

«В августе 2022 года в Дзержинском районе г. Перми по подозрению в хранении наркотических средств был задержан местный житель. По предварительной информации, оперуполномоченный принял решение не доставлять гражданина в медицинское учреждение. Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю по факту проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов и понесет наказание.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Дзержинском районе Перми был задержан местный житель 1993 года рождения по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания он почувствовал себя плохо. Приехавшие медики хотели отвезти молодого человека в больницу, но полицейский им отказал. Впоследствии задержанный скончался от отравления наркотиками.

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Сотрудники МВД по Пермскому краю проводят служебную проверку из-за смерти во время задержания подозреваемого в закладке наркотиков, сообщили UAR.RU в пресс-службе краевого главка. Инцидент произошел еще в августе 2022 года, сегодня о нем стало известно СМИ. Полицейский, отказавший медикам госпитализировать подозреваемого продолжает работать. «В августе 2022 года в Дзержинском районе г. Перми по подозрению в хранении наркотических средств был задержан местный житель. По предварительной информации, оперуполномоченный принял решение не доставлять гражданина в медицинское учреждение. Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю по факту проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов и понесет наказание. Ранее URA.RU рассказывало, что в Дзержинском районе Перми был задержан местный житель 1993 года рождения по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания он почувствовал себя плохо. Приехавшие медики хотели отвезти молодого человека в больницу, но полицейский им отказал. Впоследствии задержанный скончался от отравления наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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