Пермская полиция почти год проводит проверку по факту смерти задержанного наркодилера

17 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Если вина полицейского подтвердится, то его уволят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники МВД по Пермскому краю проводят служебную проверку из-за смерти во время задержания подозреваемого в закладке наркотиков, сообщили UAR.RU в пресс-службе краевого главка. Инцидент произошел еще в августе 2022 года, сегодня о нем стало известно СМИ. Полицейский, отказавший медикам госпитализировать подозреваемого продолжает работать. «В августе 2022 года в Дзержинском районе г. Перми по подозрению в хранении наркотических средств был задержан местный житель. По предварительной информации, оперуполномоченный принял решение не доставлять гражданина в медицинское учреждение. Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю по факту проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов и понесет наказание. Ранее URA.RU рассказывало, что в Дзержинском районе Перми был задержан местный житель 1993 года рождения по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания он почувствовал себя плохо. Приехавшие медики хотели отвезти молодого человека в больницу, но полицейский им отказал. Впоследствии задержанный скончался от отравления наркотиками.

Сотрудники МВД по Пермскому краю проводят служебную проверку из-за смерти во время задержания подозреваемого в закладке наркотиков, сообщили UAR.RU в пресс-службе краевого главка. Инцидент произошел еще в августе 2022 года, сегодня о нем стало известно СМИ. Полицейский, отказавший медикам госпитализировать подозреваемого продолжает работать. «В августе 2022 года в Дзержинском районе г. Перми по подозрению в хранении наркотических средств был задержан местный житель. По предварительной информации, оперуполномоченный принял решение не доставлять гражданина в медицинское учреждение. Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю по факту проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов и понесет наказание. Ранее URA.RU рассказывало, что в Дзержинском районе Перми был задержан местный житель 1993 года рождения по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания он почувствовал себя плохо. Приехавшие медики хотели отвезти молодого человека в больницу, но полицейский им отказал. Впоследствии задержанный скончался от отравления наркотиками.