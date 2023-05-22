22 мая 2023

FT: саммит G7 стал кульминацией поддержки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, оон
Партнеры оказывают на Украину давление из-за отсутствия успехов, считает Рахман Фото:

Киев рискует постепенно утратить международную поддержку после саммита G7. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не достигают требуемых партнерами военных успехов. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман.

«После помпезного саммита G7 в Хиросиме внимание снова переключится на жестокие реалии боевых действий на востоке Украины. Поддержка, предложенная президенту Украины Владимиру Зеленскому на G7, стала большим стимулом для [него]. Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка международной поддержки Украины», — написал Рахман в статье для Financial Times.

Обозреватель подчеркивает, что Украина добилась определенных дипломатических успехов. Однако теперь партнеры оказывают на нее давление из-за отсутствия успехов военных.

Ранее Зеленский посетил саммит G7 в Японии. В ходе саммита лидеры стран G7 отклонили все попытки организовать переговорный процесс по ситуации вокруг конфликта на Украине.

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Киев рискует постепенно утратить международную поддержку после саммита G7. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не достигают требуемых партнерами военных успехов. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман. «После помпезного саммита G7 в Хиросиме внимание снова переключится на жестокие реалии боевых действий на востоке Украины. Поддержка, предложенная президенту Украины Владимиру Зеленскому на G7, стала большим стимулом для [него]. Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка международной поддержки Украины», — написал Рахман в статье для Financial Times. Обозреватель подчеркивает, что Украина добилась определенных дипломатических успехов. Однако теперь партнеры оказывают на нее давление из-за отсутствия успехов военных. Ранее Зеленский посетил саммит G7 в Японии. В ходе саммита лидеры стран G7 отклонили все попытки организовать переговорный процесс по ситуации вокруг конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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