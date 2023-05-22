FT: саммит G7 стал кульминацией поддержки Украины

23 мая 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Партнеры оказывают на Украину давление из-за отсутствия успехов, считает Рахман Фото: Официальный сайт президента Украины Киев рискует постепенно утратить международную поддержку после саммита G7. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не достигают требуемых партнерами военных успехов. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман. «После помпезного саммита G7 в Хиросиме внимание снова переключится на жестокие реалии боевых действий на востоке Украины. Поддержка, предложенная президенту Украины Владимиру Зеленскому на G7, стала большим стимулом для [него]. Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка международной поддержки Украины», — написал Рахман в статье для Financial Times. Обозреватель подчеркивает, что Украина добилась определенных дипломатических успехов. Однако теперь партнеры оказывают на нее давление из-за отсутствия успехов военных. Ранее Зеленский посетил саммит G7 в Японии. В ходе саммита лидеры стран G7 отклонили все попытки организовать переговорный процесс по ситуации вокруг конфликта на Украине.

Киев рискует постепенно утратить международную поддержку после саммита G7. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины не достигают требуемых партнерами военных успехов. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман. «После помпезного саммита G7 в Хиросиме внимание снова переключится на жестокие реалии боевых действий на востоке Украины. Поддержка, предложенная президенту Украины Владимиру Зеленскому на G7, стала большим стимулом для [него]. Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка международной поддержки Украины», — написал Рахман в статье для Financial Times. Обозреватель подчеркивает, что Украина добилась определенных дипломатических успехов. Однако теперь партнеры оказывают на нее давление из-за отсутствия успехов военных. Ранее Зеленский посетил саммит G7 в Японии. В ходе саммита лидеры стран G7 отклонили все попытки организовать переговорный процесс по ситуации вокруг конфликта на Украине.