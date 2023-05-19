Страны G7 отклонили любые мирные предложения по Украине

20 мая 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Лидеры стран «Большой семерки» постановили отклонять любые попытки запустить переговорный процесс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада) в ходе саммита в японской Хиросиме отклонили любые попытки запустить переговорный процесс по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на совместный документ по Украине. «Нет нового пути для переговоров. „Большая семерка“ признает только „план [президента Украины Владимира] Зеленского“ основой „прочного мира“. Таким образом, лидеры полностью принимают позицию украинского президента, который несколько дней назад отклонил как китайское предложение, так и готовность Ватикана [помочь с переговорами]», — пишет итальянская газета Corriere della Sera, сославшись на совместный документ по Украине. Также отмечается, что страны G7 заявили, что они «не устали» от поддержки Украины. Они выразили готовность продолжить ее, несмотря на «видимые признаки нетерпения, широко распространенные в общественном мнении, особенно в Западной Европе». Ранее в ходе саммита в Хиросиме страны «Группы семи» договорились принять новые меры, включающие долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться «поражения России» в украинском конфликте, передает МК . Минфин США расширил список антироссийских санкций, передает « Газета.ру ». В ответ на это Россия закрыла въезд в страну для 500 американцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры стран «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада) в ходе саммита в японской Хиросиме отклонили любые попытки запустить переговорный процесс по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на совместный документ по Украине. «Нет нового пути для переговоров. „Большая семерка“ признает только „план [президента Украины Владимира] Зеленского“ основой „прочного мира“. Таким образом, лидеры полностью принимают позицию украинского президента, который несколько дней назад отклонил как китайское предложение, так и готовность Ватикана [помочь с переговорами]», — пишет итальянская газета Corriere della Sera, сославшись на совместный документ по Украине. Также отмечается, что страны G7 заявили, что они «не устали» от поддержки Украины. Они выразили готовность продолжить ее, несмотря на «видимые признаки нетерпения, широко распространенные в общественном мнении, особенно в Западной Европе». Ранее в ходе саммита в Хиросиме страны «Группы семи» договорились принять новые меры, включающие долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться «поражения России» в украинском конфликте, передает МК. Минфин США расширил список антироссийских санкций, передает «Газета.ру». В ответ на это Россия закрыла въезд в страну для 500 американцев.