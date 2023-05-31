Из соседних регионов в Курганскую область пришел смог

В некоторых муниципалитетах Курганской области из-за пожаров в других регионах наблюдается смог. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».
«По состоянию на утро 1 июня в Курганской области нет действующих пожаров. Смог в Кургане, Варгашинском и Белозерском округах связан с пожарами, которые действуют на территории соседних регионов», — указано в сообщении.
Жителей региона попросили сохранять спокойствие. Представители власти напомнили, что при смоге нужно держать окна закрытыми, проводить влажную уборку, промывать нос и полоскать рот, не пользоваться линзами, не заниматься физическими нагрузками, пить больше чистой воды и принимать прохладный душ.
В последние дни в Курганской области наблюдается аномальная жара. Ожидается, что температура воздуха в регионе может подняться до 38 градусов.
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