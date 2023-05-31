31 мая 2023

Из соседних регионов в Курганскую область пришел смог

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Смог наблюдается в трех муниципалитетах региона Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В некоторых муниципалитетах Курганской области из-за пожаров в других регионах наблюдается смог. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на утро 1 июня в Курганской области нет действующих пожаров. Смог в Кургане, Варгашинском и Белозерском округах связан с пожарами, которые действуют на территории соседних регионов», — указано в сообщении.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие. Представители власти напомнили, что при смоге нужно держать окна закрытыми, проводить влажную уборку, промывать нос и полоскать рот, не пользоваться линзами, не заниматься физическими нагрузками, пить больше чистой воды и принимать прохладный душ.

В последние дни в Курганской области наблюдается аномальная жара. Ожидается, что температура воздуха в регионе может подняться до 38 градусов.

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В некоторых муниципалитетах Курганской области из-за пожаров в других регионах наблюдается смог. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». «По состоянию на утро 1 июня в Курганской области нет действующих пожаров. Смог в Кургане, Варгашинском и Белозерском округах связан с пожарами, которые действуют на территории соседних регионов», — указано в сообщении. Жителей региона попросили сохранять спокойствие. Представители власти напомнили, что при смоге нужно держать окна закрытыми, проводить влажную уборку, промывать нос и полоскать рот, не пользоваться линзами, не заниматься физическими нагрузками, пить больше чистой воды и принимать прохладный душ. В последние дни в Курганской области наблюдается аномальная жара. Ожидается, что температура воздуха в регионе может подняться до 38 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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