Из-за засухи курганцам приходится дороже платить за бурение скважин

01 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Курганской области снизился уровень воды (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям Курганской области бурение скважин обойдется дороже. Связано это с тем, что из-за жаркой погоды изменился уровень воды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа организаций, который занимаются бурением скважин. «С уровнем воды очень плохо сейчас, бурить нужно метров 30. При этом, на рынке средняя стоимость одного метра от 1 500 рублей», — рассказали URA.RU специалисты. Таким образом, курганцам в среднем бурение скважин на 30 метров обойдется в 45 000 рублей. Цены на бурение скважин до 20 метров на рынке варьируются от 18 000 до 30 000 рублей. Эксперты отмечают, что такой рост цен связан с жаркой и засушливой погодой, из-за которой страдают грунтовые воды. Уровень воды значительно опустился. Со слов специалистов, два года назад хватало пробурить до 13 метров, чтобы гарантированно пошла вода. Однако курганцам рекомендуют вызывать мастеров, чтобы оценить количество предстоящей работы, так как количество метров для бурения может быть разным. Так один из специалистов пояснил, что бурить нужно не в метрах, а до того, как появится вода. Ранее URA.RU писало, что жители села на «курганской Рублевке» остались без воды во время аномальной жары и угрозы пожаров. Центральная скважина, со слов жителей, опустела из-за того, что воду вывозят в город. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Курганской области бурение скважин обойдется дороже. Связано это с тем, что из-за жаркой погоды изменился уровень воды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа организаций, который занимаются бурением скважин. «С уровнем воды очень плохо сейчас, бурить нужно метров 30. При этом, на рынке средняя стоимость одного метра от 1 500 рублей», — рассказали URA.RU специалисты. Таким образом, курганцам в среднем бурение скважин на 30 метров обойдется в 45 000 рублей. Цены на бурение скважин до 20 метров на рынке варьируются от 18 000 до 30 000 рублей. Эксперты отмечают, что такой рост цен связан с жаркой и засушливой погодой, из-за которой страдают грунтовые воды. Уровень воды значительно опустился. Со слов специалистов, два года назад хватало пробурить до 13 метров, чтобы гарантированно пошла вода. Однако курганцам рекомендуют вызывать мастеров, чтобы оценить количество предстоящей работы, так как количество метров для бурения может быть разным. Так один из специалистов пояснил, что бурить нужно не в метрах, а до того, как появится вода. Ранее URA.RU писало, что жители села на «курганской Рублевке» остались без воды во время аномальной жары и угрозы пожаров. Центральная скважина, со слов жителей, опустела из-за того, что воду вывозят в город.