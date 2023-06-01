Челябинские трассы закрыли для грузовиков

На некоторых трассах Челябинской области 2 июня ограничили движение грузовиков. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, проехать по дорогам будет нельзя до 20 часов.
«Ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств в Челябинской области. Ограничение будет действовать 2 июня с 12 до 20 часов», — отметили в дорожном ведомстве.
Трафик приостановили на участках: 1548—1871 км автодороги М-5 «Урал», 16—146 км трассы А-310 Челябинск—Троицк—граница с Казахстаном. Также ограничения действуют на участке 12—55 км Челябинск—Новосибирск и на подъезде к Екатеринбургу (участок 12—131 км).
Причиной ограничений назвали неблагоприятные метеорологические явления. Движение ограничили из-за температуры воздуха выше 32 градусов. Норма действует для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. Такие же ограничения вводились на дорогах 1 июня.
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