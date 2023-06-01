Челябинские трассы закрыли для грузовиков

Из-за жары на дорогах Челябинской области до 20 часов ограничили движение грузовиков

02 июня 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Машины с тяжелыми грузами смогут проехать по дорогам после 20 часов Фото: Кондрат Александров © URA.RU На некоторых трассах Челябинской области 2 июня ограничили движение грузовиков. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, проехать по дорогам будет нельзя до 20 часов. «Ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств в Челябинской области. Ограничение будет действовать 2 июня с 12 до 20 часов», — отметили в дорожном ведомстве. Трафик приостановили на участках: 1548—1871 км автодороги М-5 «Урал», 16—146 км трассы А-310 Челябинск—Троицк—граница с Казахстаном. Также ограничения действуют на участке 12—55 км Челябинск—Новосибирск и на подъезде к Екатеринбургу (участок 12—131 км). Причиной ограничений назвали неблагоприятные метеорологические явления. Движение ограничили из-за температуры воздуха выше 32 градусов. Норма действует для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. Такие же ограничения вводились на дорогах 1 июня.

На некоторых трассах Челябинской области 2 июня ограничили движение грузовиков. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, проехать по дорогам будет нельзя до 20 часов. «Ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств в Челябинской области. Ограничение будет действовать 2 июня с 12 до 20 часов», — отметили в дорожном ведомстве. Трафик приостановили на участках: 1548—1871 км автодороги М-5 «Урал», 16—146 км трассы А-310 Челябинск—Троицк—граница с Казахстаном. Также ограничения действуют на участке 12—55 км Челябинск—Новосибирск и на подъезде к Екатеринбургу (участок 12—131 км). Причиной ограничений назвали неблагоприятные метеорологические явления. Движение ограничили из-за температуры воздуха выше 32 градусов. Норма действует для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. Такие же ограничения вводились на дорогах 1 июня.