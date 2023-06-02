В МЧС рассказали о новой опасности для свердловчан

Спасатели призвали жителей региона не поджигать тополиный пух
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Спасатели призывают жителей не поджигать тополиный пух, который разлетелся по улицам Свердловской области. По словам сотрудников МЧС, огонь от пуха может перекинуться на жилые дома и объекты экономики.
«Не поджигайте тополиный пух, это бикфордов шнур, огонь от которого может перекинуться на жилые дома, хозпостройки, объекты экономики и лесные массивы. Ваша безопасность — ваша ответственность!» — сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки спасатели справились с десятками лесных пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 559 гектаров.
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