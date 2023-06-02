02 июня 2023

В МЧС рассказали о новой опасности для свердловчан

В МЧС призвали свердловчан не поджигать тополиный пух
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Спасатели призвали жителей региона не поджигать тополиный пух Фото:
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Пожары в Свердловской области

Спасатели призывают жителей не поджигать тополиный пух, который разлетелся по улицам Свердловской области. По словам сотрудников МЧС, огонь от пуха может перекинуться на жилые дома и объекты экономики.

«Не поджигайте тополиный пух, это бикфордов шнур, огонь от которого может перекинуться на жилые дома, хозпостройки, объекты экономики и лесные массивы. Ваша безопасность — ваша ответственность!» — сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки спасатели справились с десятками лесных пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 559 гектаров.

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Спасатели призывают жителей не поджигать тополиный пух, который разлетелся по улицам Свердловской области. По словам сотрудников МЧС, огонь от пуха может перекинуться на жилые дома и объекты экономики. «Не поджигайте тополиный пух, это бикфордов шнур, огонь от которого может перекинуться на жилые дома, хозпостройки, объекты экономики и лесные массивы. Ваша безопасность — ваша ответственность!» — сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram. Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки спасатели справились с десятками лесных пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 559 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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