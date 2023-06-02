В Челябинской области проверят семью девочки, которая погибла при падении с балкона

03 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели девочки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура в Сатке (Челябинская область) начала проверку по факту гибели двухлетней девочки при падении с балкона третьего этажа. Ведомство оценит условия воспитания в семье и работу органов профилактики. «Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. По выявленным нарушениям будут приняты меры. Расследование дела о гибели девочки поставлено на контроль, добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Бакальская, 9. Ее госпитализировали. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.

Прокуратура в Сатке (Челябинская область) начала проверку по факту гибели двухлетней девочки при падении с балкона третьего этажа. Ведомство оценит условия воспитания в семье и работу органов профилактики. «Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. По выявленным нарушениям будут приняты меры. Расследование дела о гибели девочки поставлено на контроль, добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Бакальская, 9. Ее госпитализировали. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.