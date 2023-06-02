02 июня 2023

В Челябинской области проверят семью девочки, которая погибла при падении с балкона

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели девочки Фото:

Прокуратура в Сатке (Челябинская область) начала проверку по факту гибели двухлетней девочки при падении с балкона третьего этажа. Ведомство оценит условия воспитания в семье и работу органов профилактики.

«Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По выявленным нарушениям будут приняты меры. Расследование дела о гибели девочки поставлено на контроль, добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Бакальская, 9. Ее госпитализировали. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.

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Прокуратура в Сатке (Челябинская область) начала проверку по факту гибели двухлетней девочки при падении с балкона третьего этажа. Ведомство оценит условия воспитания в семье и работу органов профилактики. «Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. По выявленным нарушениям будут приняты меры. Расследование дела о гибели девочки поставлено на контроль, добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на третьем этаже дома по улице Бакальская, 9. Ее госпитализировали. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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