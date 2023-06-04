Челябинская Госавтоинспекция разъяснила, какие машины будут принудительно эвакуировать с озер

Челябинская Госавтоинспекция: с озер будут эвакуировать машины, чьих владельцев не удалось найти

03 июня 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Перед эвакуацией сотрудники ГИБДД будут искать владельца авто Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госавтоинспекция Челябинской области выступила с разъяснением по поводу принудительной эвакуации автомобилей с берегов озер. По информации ведомства, убирать будут только тот транспорт, хозяина которого не удалось найти. «Эвакуироваться будут только те машины, которые мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в Челябинской области будут принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих на озерах. Речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда, где летом традиционно увеличивается потом машин из-за большого количества баз отдыха.

Госавтоинспекция Челябинской области выступила с разъяснением по поводу принудительной эвакуации автомобилей с берегов озер. По информации ведомства, убирать будут только тот транспорт, хозяина которого не удалось найти. «Эвакуироваться будут только те машины, которые мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в Челябинской области будут принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих на озерах. Речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда, где летом традиционно увеличивается потом машин из-за большого количества баз отдыха.