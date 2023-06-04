04 июня 2023

Челябинская Госавтоинспекция разъяснила, какие машины будут принудительно эвакуировать с озер

Челябинская Госавтоинспекция: с озер будут эвакуировать машины, чьих владельцев не удалось найти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, эвакуатор, сто
Перед эвакуацией сотрудники ГИБДД будут искать владельца авто Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области выступила с разъяснением по поводу принудительной эвакуации автомобилей с берегов озер. По информации ведомства, убирать будут только тот транспорт, хозяина которого не удалось найти.

«Эвакуироваться будут только те машины, которые мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области будут принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих на озерах. Речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда, где летом традиционно увеличивается потом машин из-за большого количества баз отдыха.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция Челябинской области выступила с разъяснением по поводу принудительной эвакуации автомобилей с берегов озер. По информации ведомства, убирать будут только тот транспорт, хозяина которого не удалось найти. «Эвакуироваться будут только те машины, которые мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в Челябинской области будут принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих на озерах. Речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда, где летом традиционно увеличивается потом машин из-за большого количества баз отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...