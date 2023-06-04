04 июня 2023
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02 июня 2023

Топ-менеджеры крупнейших нефтяных госкорпораций поедут на курганские заводы

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Курган посетят представители крупных нефтяных компаний Фото:

Курганские предприятия посетят топ-менеджеры нефтегазовых компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Сибур». Встречи пройдут в рамках Форума арматуростроителей России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко.

«В Курган на арматуростроительный форум приедут представители компаний „Лукойл“, „Роснефть“ и „Сибур“. Также ожидаются представители торгпредства Азербайджана, Казахстана и Беларуси. Спикерами на форуме будут губернатор Курганской области Вадим Шумков и директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпрома РФ Михаил Кузнецов», — сообщил Назаренко.

Форум арматуростроителей России пройдет в Кургане с 20 по 21 июня в региональном деловом центре. Организатором мероприятия выступает Агентство технологического развития Курганской области и ТПП региона. На первый день запланированы доклады и B2B встречи. На второй день форума посещение предприятий «Темпер», «Курганский арматурный завод», «РТМТ», «АК «Корвет», а также индустриальных парков «ТОР» и «Курган-Энергомаш».

Ранее URA.RU писало, что на курганский оборонный завод приедут крупные нефтяники. По данным «Курганмашзавода», предприятие должны посетить представители ПАО «Газпром нефть», чтобы познакомиться с кузнечно-литейным производством.

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Курганские предприятия посетят топ-менеджеры нефтегазовых компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Сибур». Встречи пройдут в рамках Форума арматуростроителей России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко. «В Курган на арматуростроительный форум приедут представители компаний „Лукойл“, „Роснефть“ и „Сибур“. Также ожидаются представители торгпредства Азербайджана, Казахстана и Беларуси. Спикерами на форуме будут губернатор Курганской области Вадим Шумков и директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпрома РФ Михаил Кузнецов», — сообщил Назаренко. Форум арматуростроителей России пройдет в Кургане с 20 по 21 июня в региональном деловом центре. Организатором мероприятия выступает Агентство технологического развития Курганской области и ТПП региона. На первый день запланированы доклады и B2B встречи. На второй день форума посещение предприятий «Темпер», «Курганский арматурный завод», «РТМТ», «АК «Корвет», а также индустриальных парков «ТОР» и «Курган-Энергомаш». Ранее URA.RU писало, что на курганский оборонный завод приедут крупные нефтяники. По данным «Курганмашзавода», предприятие должны посетить представители ПАО «Газпром нефть», чтобы познакомиться с кузнечно-литейным производством.
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