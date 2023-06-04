04 июня 2023

В челябинский ресторан не впустили ветерана боевых действий из-за формы. Видео

Председателя челябинского отделения «Боевого братства» не впустили на день рождения жены
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, максимилианс, maximilians, ресторан, пивоварня
После инцидента депутаты попросили проверить ресторан «Максимилианс» Фото:

В ресторан «Максимилианс» на улице Труда в Челябинске не впустили председателя регионального отделения «Боевого братства» Николая Беспалова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», чьи депутаты заступились за военного, причиной отказа стала его форма.

«В челябинском ресторане „Максимилианс“ охрана не пустила председателя регионального отделения „Боевого братства“ на день рождения супруги. В заведении сослались на то, что мужчина был в военной форме», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Депутаты направили коллективное обращение на имя прокурора области Карена Габриеляна. В нем они указали, что случаи дискриминации людей в военной форме недопустимы. Отказ клиентам в обслуживании является грубым нарушением требований гражданского законодательства. Парламентарии попросили прокурора разобраться в ситуации. При необходимости принять соответствующие меры.

По данным URA.RU, после того, как видео из ресторана начали распространять в социальных сетях, Беспалова впустили на мероприятие. URA.RU связалось с рестораном «Максимилианс». Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее похожий случай произошло в Магнитогорске в караоке-баре Soloway. Участника спецоперации на Украине отказались пропускать в комнату отдыха. В баре прокомментировали случившееся внутренними правилами, согласно которым все гости должны соблюдать дресс-код.

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В ресторан «Максимилианс» на улице Труда в Челябинске не впустили председателя регионального отделения «Боевого братства» Николая Беспалова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», чьи депутаты заступились за военного, причиной отказа стала его форма. «В челябинском ресторане „Максимилианс“ охрана не пустила председателя регионального отделения „Боевого братства“ на день рождения супруги. В заведении сослались на то, что мужчина был в военной форме», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. Депутаты направили коллективное обращение на имя прокурора области Карена Габриеляна. В нем они указали, что случаи дискриминации людей в военной форме недопустимы. Отказ клиентам в обслуживании является грубым нарушением требований гражданского законодательства. Парламентарии попросили прокурора разобраться в ситуации. При необходимости принять соответствующие меры. По данным URA.RU, после того, как видео из ресторана начали распространять в социальных сетях, Беспалова впустили на мероприятие. URA.RU связалось с рестораном «Максимилианс». Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Ранее похожий случай произошло в Магнитогорске в караоке-баре Soloway. Участника спецоперации на Украине отказались пропускать в комнату отдыха. В баре прокомментировали случившееся внутренними правилами, согласно которым все гости должны соблюдать дресс-код.
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