Председателя челябинского отделения «Боевого братства» не впустили на день рождения жены

После инцидента депутаты попросили проверить ресторан «Максимилианс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ресторан «Максимилианс» на улице Труда в Челябинске не впустили председателя регионального отделения «Боевого братства» Николая Беспалова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», чьи депутаты заступились за военного, причиной отказа стала его форма.

«В челябинском ресторане „Максимилианс“ охрана не пустила председателя регионального отделения „Боевого братства“ на день рождения супруги. В заведении сослались на то, что мужчина был в военной форме», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Депутаты направили коллективное обращение на имя прокурора области Карена Габриеляна. В нем они указали, что случаи дискриминации людей в военной форме недопустимы. Отказ клиентам в обслуживании является грубым нарушением требований гражданского законодательства. Парламентарии попросили прокурора разобраться в ситуации. При необходимости принять соответствующие меры.

По данным URA.RU, после того, как видео из ресторана начали распространять в социальных сетях, Беспалова впустили на мероприятие. URA.RU связалось с рестораном «Максимилианс». Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало.

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