Курганский депутат Госдумы раскрыл причины, мешающие развивать туризм на озере Медвежье

Депутат Госдумы заметил недочеты в инфраструктуре курганского курорта на озере Медвежье

06 июня 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы назвал причины, мешающие развитию туризма на озере Медвежье Фото: Московец Илья © URA.RU Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал причины, мешающие созданию современной туристической инфраструктуры в Петуховском округе (Курганская область) на озере Медвежье. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Инфраструктура прилегающих к озеру [Медвежье] территорий не развита. В ее развитии должны быть заинтересованы не только предприниматели, осуществляющие туристическую деятельность, но и местные власти», — написал в посте Ильтяков. По мнению Ильтякова, для полного раскрытия туристического потенциала курорта озеро Медвежье, необходимо начинать с организации питания отдыхающих, а также установить фонари в селе Новое Ильинское. Депутат подчеркнул в посте, что это ближайшее к курортному озеру село развивается за счет туристов. В туристический сезон, как отметил народный избранник, его население увеличивается с 250 жителей до 20 тысяч человек. «Не умеем мы до конца понять, раскрыть своих преимуществ. Будь подобное озеро в Германии, Швейцарии или какой иной западной стране, умеющей продать свои таланты, то там за год проходили бы миллионы людей», — подчеркнул Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал земляков возвращаться из больших городов в Петуховский округ и развивать экономику. Об этом политик заявил во время открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Новое Ильинское. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал причины, мешающие созданию современной туристической инфраструктуры в Петуховском округе (Курганская область) на озере Медвежье. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Инфраструктура прилегающих к озеру [Медвежье] территорий не развита. В ее развитии должны быть заинтересованы не только предприниматели, осуществляющие туристическую деятельность, но и местные власти», — написал в посте Ильтяков. По мнению Ильтякова, для полного раскрытия туристического потенциала курорта озеро Медвежье, необходимо начинать с организации питания отдыхающих, а также установить фонари в селе Новое Ильинское. Депутат подчеркнул в посте, что это ближайшее к курортному озеру село развивается за счет туристов. В туристический сезон, как отметил народный избранник, его население увеличивается с 250 жителей до 20 тысяч человек. «Не умеем мы до конца понять, раскрыть своих преимуществ. Будь подобное озеро в Германии, Швейцарии или какой иной западной стране, умеющей продать свои таланты, то там за год проходили бы миллионы людей», — подчеркнул Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал земляков возвращаться из больших городов в Петуховский округ и развивать экономику. Об этом политик заявил во время открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Новое Ильинское.