В Курганской области из-за пожара перекрыли трассу на Екатеринбург

Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение транспорта на трассе Екатеринбург — Курган из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в управление Госавтоинспекции региона.
«Введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар», — сообщили в группе «ГИБДД45» соцсети «ВКонтакте». Движение ограничили на отрезке от 306 до 308 км (между селами Житниково и Чаши Каргапольского округа).
Сотрудники ГИБДД отмечают, что причиной ограничения стала задымленность и ограничение видимости. На трассе дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.
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