В Курганской области из-за пожара перекрыли трассу на Екатеринбург

07 июня 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Курганская ГИБДД перекрыла трассу на Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение транспорта на трассе Екатеринбург — Курган из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в управление Госавтоинспекции региона. «Введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар», — сообщили в группе «ГИБДД45» соцсети «ВКонтакте». Движение ограничили на отрезке от 306 до 308 км (между селами Житниково и Чаши Каргапольского округа). Сотрудники ГИБДД отмечают, что причиной ограничения стала задымленность и ограничение видимости. На трассе дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.

Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение транспорта на трассе Екатеринбург — Курган из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в управление Госавтоинспекции региона. «Введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар», — сообщили в группе «ГИБДД45» соцсети «ВКонтакте». Движение ограничили на отрезке от 306 до 308 км (между селами Житниково и Чаши Каргапольского округа). Сотрудники ГИБДД отмечают, что причиной ограничения стала задымленность и ограничение видимости. На трассе дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.