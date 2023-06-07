В Курганской области из-за пожара перекрыли трассу на Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Курганская ГИБДД перекрыла трассу на Екатеринбург Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение транспорта на трассе Екатеринбург — Курган из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в управление Госавтоинспекции региона.

«Введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар», — сообщили в группе «ГИБДД45» соцсети «ВКонтакте». Движение ограничили на отрезке от 306 до 308 км (между селами Житниково и Чаши Каргапольского округа).

Сотрудники ГИБДД отмечают, что причиной ограничения стала задымленность и ограничение видимости. На трассе дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение транспорта на трассе Екатеринбург — Курган из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в управление Госавтоинспекции региона. «Введено временное прекращение движения транспортных средств на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причиной ограничения движения стал ландшафтный пожар», — сообщили в группе «ГИБДД45» соцсети «ВКонтакте». Движение ограничили на отрезке от 306 до 308 км (между селами Житниково и Чаши Каргапольского округа). Сотрудники ГИБДД отмечают, что причиной ограничения стала задымленность и ограничение видимости. На трассе дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...