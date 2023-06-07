Власти ХМАО повлияли на выдвижение кандидата от ЛДПР на выборах губернатора Тюменской области. Инсайд

07 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

На решение выдвинуть координатора от ЯНАО на выборы главы Тюменской области повлияли югорские власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ХМАО повлияли на выбор кандидата от ЛДПР для выдвижения на пост губернатора Тюменской области. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте региона, лидера регионального отделения Владимира Сысоева заставили выдвинуть кандидатуру, наиболее приятную главе Югры Натальи Комаровой — ямальского координатора партии Дениса Садовникова. «Комарова поставила руководство реготделения области перед необходимостью выбрать наименее токсичного для нее кандидата. Действия ЛДПР в регионе она считает политическим шантажом и к активистам относится также. Сысоев, ранее инициировавший громкие скандалы в югорской повестке, стал для властей ХМАО персоной нон-грата, и на эту роль не подходил. Запрет распространялся на все его окружение. Допустить повторное выдвижение Артема Зайцева было невозможно — в свете разборок в ячейке это означало бы капитуляцию самого Сысоева. Компромиссной фигурой оказался ямалец Садовников, который, хотя и считается ставленником Сысоева, но ничем себя не проявил и в громких скандалах замечен не был», — сообщает инсайдер. Источник агентства в политическом истеблишменте «Тюменской матрешки» подтвердил выдвижение Садовникова. Инсайдер, близкий к ЛДПР, заявил, что окончательное решение будет принято на партийной конференции, но уточнил, что Садовников действительно является наиболее удачной для властей ХМАО кандидатурой. Связаться с Сысоевым и руководством ЛДПР в Тюмени на момент публикации новости и подтвердить инсайд не удалось. Журналист направил в отделение официальный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о решении Сысоева выдвинуть Садовникова в качестве кандидата на выборах губернатора Тюменской области. По данным инсайдеров, таким образом лидер ЛПДР надеется наладить отношения с областным правительством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО повлияли на выбор кандидата от ЛДПР для выдвижения на пост губернатора Тюменской области. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте региона, лидера регионального отделения Владимира Сысоева заставили выдвинуть кандидатуру, наиболее приятную главе Югры Натальи Комаровой — ямальского координатора партии Дениса Садовникова. «Комарова поставила руководство реготделения области перед необходимостью выбрать наименее токсичного для нее кандидата. Действия ЛДПР в регионе она считает политическим шантажом и к активистам относится также. Сысоев, ранее инициировавший громкие скандалы в югорской повестке, стал для властей ХМАО персоной нон-грата, и на эту роль не подходил. Запрет распространялся на все его окружение. Допустить повторное выдвижение Артема Зайцева было невозможно — в свете разборок в ячейке это означало бы капитуляцию самого Сысоева. Компромиссной фигурой оказался ямалец Садовников, который, хотя и считается ставленником Сысоева, но ничем себя не проявил и в громких скандалах замечен не был», — сообщает инсайдер. Источник агентства в политическом истеблишменте «Тюменской матрешки» подтвердил выдвижение Садовникова. Инсайдер, близкий к ЛДПР, заявил, что окончательное решение будет принято на партийной конференции, но уточнил, что Садовников действительно является наиболее удачной для властей ХМАО кандидатурой. Связаться с Сысоевым и руководством ЛДПР в Тюмени на момент публикации новости и подтвердить инсайд не удалось. Журналист направил в отделение официальный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о решении Сысоева выдвинуть Садовникова в качестве кандидата на выборах губернатора Тюменской области. По данным инсайдеров, таким образом лидер ЛПДР надеется наладить отношения с областным правительством.