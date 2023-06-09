На челябинских курортах будут эвакуировать автомобили отдыхающих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коми Пермяцкий округ. Пермь, питьевая вода, знак зона отдыха, парковка разрешена, знак родник
В настоящее время прорабатываются вопросы о расширении парковок у водоемов Фото:

На курортах Челябинской области с берегов водоемов будут эвакуировать автомобили отдыхающих. В пресс-службе ГИБДД по региону поспешили успокоить и сообщили, что эвакуация будет проходить только в тех случаях, если автомобили мешают проезду специальной техники и экстренных служб.

«Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем. В настоящее время с органами местного самоуправления прорабатываются вопросы о расширении парковок.

С началом пляжного сезона курорты области заполняются отдыхающими. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию с дорожными заторами и принимают меры к их устранению.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На курортах Челябинской области с берегов водоемов будут эвакуировать автомобили отдыхающих. В пресс-службе ГИБДД по региону поспешили успокоить и сообщили, что эвакуация будет проходить только в тех случаях, если автомобили мешают проезду специальной техники и экстренных служб. «Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем. В настоящее время с органами местного самоуправления прорабатываются вопросы о расширении парковок. С началом пляжного сезона курорты области заполняются отдыхающими. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию с дорожными заторами и принимают меры к их устранению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...