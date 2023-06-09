На челябинских курортах будут эвакуировать автомобили отдыхающих

09 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

В настоящее время прорабатываются вопросы о расширении парковок у водоемов Фото: Сергей Русанов © URA.RU На курортах Челябинской области с берегов водоемов будут эвакуировать автомобили отдыхающих. В пресс-службе ГИБДД по региону поспешили успокоить и сообщили, что эвакуация будет проходить только в тех случаях, если автомобили мешают проезду специальной техники и экстренных служб. «Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем. В настоящее время с органами местного самоуправления прорабатываются вопросы о расширении парковок. С началом пляжного сезона курорты области заполняются отдыхающими. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию с дорожными заторами и принимают меры к их устранению.

На курортах Челябинской области с берегов водоемов будут эвакуировать автомобили отдыхающих. В пресс-службе ГИБДД по региону поспешили успокоить и сообщили, что эвакуация будет проходить только в тех случаях, если автомобили мешают проезду специальной техники и экстренных служб. «Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем. В настоящее время с органами местного самоуправления прорабатываются вопросы о расширении парковок. С началом пляжного сезона курорты области заполняются отдыхающими. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию с дорожными заторами и принимают меры к их устранению.