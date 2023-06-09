На Сталинградской площади в Кургане установят круговую скамью

10 июня 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В Кургане благоустроят Сталинградскую площадь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Сталинградской площади в рамках программы формирования комфортной городской среды установят круговую скамью со спинкой. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Скамья круговая со спинкой, длина 2500 мм, ширина не менее 500 мм, высота не менее 840 мм. Деревянные элементы изготавливаются из древесины хвойных пород с атмосферостойкой пропиткой», — указано в техзадании. Подрядчик по муниципальному контракту должен будет также установить урны на Сталинградской площади, благоустроить дорожки и высадить газонную траву. Начальная цена контракта, согласно данным сайта госзакупок, составляет 3 млн 671 тысячу рублей. Прием заявок на торги проводится до 21 июня. URA.RU ранее писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков сказал, что площадь, на которой располагается Вечный огонь в Кургане носит название «Сталинградская». Шумков добавил, что такая площадь есть далеко не во всех городах.

В Кургане на Сталинградской площади в рамках программы формирования комфортной городской среды установят круговую скамью со спинкой. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Скамья круговая со спинкой, длина 2500 мм, ширина не менее 500 мм, высота не менее 840 мм. Деревянные элементы изготавливаются из древесины хвойных пород с атмосферостойкой пропиткой», — указано в техзадании. Подрядчик по муниципальному контракту должен будет также установить урны на Сталинградской площади, благоустроить дорожки и высадить газонную траву. Начальная цена контракта, согласно данным сайта госзакупок, составляет 3 млн 671 тысячу рублей. Прием заявок на торги проводится до 21 июня. URA.RU ранее писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков сказал, что площадь, на которой располагается Вечный огонь в Кургане носит название «Сталинградская». Шумков добавил, что такая площадь есть далеко не во всех городах.