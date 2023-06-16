16 июня 2023

В Екатеринбурге водитель наехал на бордюр и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Екатеринбург, яма, бордюр, улица малышева
Причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя Фото:

В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero скончался после наезда на бордюр. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«Госавтоинспекторы в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 17 июня в 00.03 на улице Шварца, 1. По предварительной информации, водитель автомашины „Рено Сандеро“ допустил наезд на тротуарный бордюр. В результате ДТП водитель-мужчина 1965 года рождения скончался в приемном покое 24 больницы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что причиной аварии, по предварительным данным, могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. В правоохранительных органах порекомендовали тщательно следить за состоянием здоровья и при первых признаках недомогания отложить поездку.

Водитель скончался в больнице
Водитель скончался в больнице

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В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero скончался после наезда на бордюр. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекторы в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 17 июня в 00.03 на улице Шварца, 1. По предварительной информации, водитель автомашины „Рено Сандеро“ допустил наезд на тротуарный бордюр. В результате ДТП водитель-мужчина 1965 года рождения скончался в приемном покое 24 больницы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что причиной аварии, по предварительным данным, могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. В правоохранительных органах порекомендовали тщательно следить за состоянием здоровья и при первых признаках недомогания отложить поездку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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