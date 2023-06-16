В Екатеринбурге водитель наехал на бордюр и умер. Фото

17 июня 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero скончался после наезда на бордюр. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекторы в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 17 июня в 00.03 на улице Шварца, 1. По предварительной информации, водитель автомашины „Рено Сандеро“ допустил наезд на тротуарный бордюр. В результате ДТП водитель-мужчина 1965 года рождения скончался в приемном покое 24 больницы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что причиной аварии, по предварительным данным, могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. В правоохранительных органах порекомендовали тщательно следить за состоянием здоровья и при первых признаках недомогания отложить поездку. Водитель скончался в больнице Пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero скончался после наезда на бордюр. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «Госавтоинспекторы в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 17 июня в 00.03 на улице Шварца, 1. По предварительной информации, водитель автомашины „Рено Сандеро“ допустил наезд на тротуарный бордюр. В результате ДТП водитель-мужчина 1965 года рождения скончался в приемном покое 24 больницы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что причиной аварии, по предварительным данным, могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. В правоохранительных органах порекомендовали тщательно следить за состоянием здоровья и при первых признаках недомогания отложить поездку.