В США рассказали о грандиозном провале Зеленского

Подполковник армии США Дэвис: провальная политика Зеленского обещает ему поражение в конфликте на Украине

22 июня 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Неумелая политика Владимира Зеленского ведет его к поражению в украинском конфликте, считает Дэниел Дэвис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно ловко управлять нестабильной ситуацией, в противном случае Украина рискует потерять еще больше территорий. Такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Если Зеленский не будет эффективно управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт», — сообщил Дэвис в материале для издания 19fortyfive . Он уверен, что после неудачного начала контрнаступления украинской армии, ей не удастся оттеснить российских военных с занятых территорий. Зеленскому нужно начинать закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших условиях. В противном случае, Украина рискует потерять еще больше территорий. Подполковник отмечает, что Россия имеет ряд критических преимуществ перед Украиной, таких как превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов. Дэвис считает, что наиболее разумным курсом действий для Украины было бы приостановить наступление и перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявлял о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы снизить ожидания от операции и давление на украинскую армию. Также, по мнению издания, Зеленский намеревался повысить давление на союзников, чтобы увеличить поставки оружия и техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно ловко управлять нестабильной ситуацией, в противном случае Украина рискует потерять еще больше территорий. Такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Если Зеленский не будет эффективно управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт», — сообщил Дэвис в материале для издания 19fortyfive. Он уверен, что после неудачного начала контрнаступления украинской армии, ей не удастся оттеснить российских военных с занятых территорий. Зеленскому нужно начинать закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших условиях. В противном случае, Украина рискует потерять еще больше территорий. Подполковник отмечает, что Россия имеет ряд критических преимуществ перед Украиной, таких как превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов. Дэвис считает, что наиболее разумным курсом действий для Украины было бы приостановить наступление и перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявлял о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы снизить ожидания от операции и давление на украинскую армию. Также, по мнению издания, Зеленский намеревался повысить давление на союзников, чтобы увеличить поставки оружия и техники.