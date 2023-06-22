В США рассказали о грандиозном провале Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно ловко управлять нестабильной ситуацией, в противном случае Украина рискует потерять еще больше территорий. Такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
«Если Зеленский не будет эффективно управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт», — сообщил Дэвис в материале для издания 19fortyfive. Он уверен, что после неудачного начала контрнаступления украинской армии, ей не удастся оттеснить российских военных с занятых территорий.
Зеленскому нужно начинать закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших условиях. В противном случае, Украина рискует потерять еще больше территорий. Подполковник отмечает, что Россия имеет ряд критических преимуществ перед Украиной, таких как превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов. Дэвис считает, что наиболее разумным курсом действий для Украины было бы приостановить наступление и перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявлял о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы снизить ожидания от операции и давление на украинскую армию. Также, по мнению издания, Зеленский намеревался повысить давление на союзников, чтобы увеличить поставки оружия и техники.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно ловко управлять нестабильной ситуацией, в противном случае Украина рискует потерять еще больше территорий. Такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Если Зеленский не будет эффективно управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт», — сообщил Дэвис в материале для издания 19fortyfive. Он уверен, что после неудачного начала контрнаступления украинской армии, ей не удастся оттеснить российских военных с занятых территорий. Зеленскому нужно начинать закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших условиях. В противном случае, Украина рискует потерять еще больше территорий. Подполковник отмечает, что Россия имеет ряд критических преимуществ перед Украиной, таких как превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и снарядов. Дэвис считает, что наиболее разумным курсом действий для Украины было бы приостановить наступление и перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявлял о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы снизить ожидания от операции и давление на украинскую армию. Также, по мнению издания, Зеленский намеревался повысить давление на союзников, чтобы увеличить поставки оружия и техники.