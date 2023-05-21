Американский журналист Хинкл назвал пять фактов, говорящих о провале Украины Американский журналист Хинкл: события прошедшей недели говорят о крахе Украины 22 мая 2023 в 04:49 Размер текста - 17 + В США заявили, что у ВСУ выдалась плохая неделя из-за событий в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие российской армией Артемовска (Бахмута), ранение главкома ВСУ Валерия Залужного и другие события прошедшей недели говорят о провале Украины. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл. «Бахмут (Артемовск — прим URA.RU) пал, на очереди Часов Яр. [Главком ВСУ Валерий] Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. [Президент Украины Владимир] Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе», — Хинкл написал на своей странице в социальной сети Twitter. Журналист отметил, что «для подкаблучников Украины» выдалась плохая неделя. Он допустил, что следующий город, который сдадут украинские военнослужащие будет Часов Яр. 21 мая Минобороны России заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Президент России Владимир Путин уже поздравил российских бойцов с освобождением города. В этот же период стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный тяжело ранен. Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в разговоре с URA.RU допустил, что потери ВСУ в Бахмуте составляют около 40 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю города, сейчас он находится на саммите G7 в Хиросиме. По данным американской газеты The Washington Post, он поехал туда, чтобы спасти Украину от ядерного удара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Взятие российской армией Артемовска (Бахмута), ранение главкома ВСУ Валерия Залужного и другие события прошедшей недели говорят о провале Украины. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл. «Бахмут (Артемовск — прим URA.RU) пал, на очереди Часов Яр. [Главком ВСУ Валерий] Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. [Президент Украины Владимир] Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе», — Хинкл написал на своей странице в социальной сети Twitter. Журналист отметил, что «для подкаблучников Украины» выдалась плохая неделя. Он допустил, что следующий город, который сдадут украинские военнослужащие будет Часов Яр. 21 мая Минобороны России заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Президент России Владимир Путин уже поздравил российских бойцов с освобождением города. В этот же период стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный тяжело ранен. Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в разговоре с URA.RU допустил, что потери ВСУ в Бахмуте составляют около 40 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю города, сейчас он находится на саммите G7 в Хиросиме. По данным американской газеты The Washington Post, он поехал туда, чтобы спасти Украину от ядерного удара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям