21 июня 2023

Пермские депутаты раскритиковали контент «Разговоров о важном» в школах

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Клипарт. Магнитогорск, урок, школьный класс, дети, школа, школьники, парты, учительница, разговоры о важном
«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 1 сентября Фото:

Уроки «Разговоры о важном», которые проводятся во всех школах, могут быть вредны для детей, заявил на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Илья Шулькин. По его словам, в видеороликах на этих уроках звезды эстрады, кроме прочего, призывают школьников подписываться на свои соцсети. А вот контент, который там размещается не предназначен для детей, уверен Шулькин.

«Я не ханжа. Я с пониманием отношусь к употреблению алкоголя в соответствующем возрасте, разрешенном законом, к материалам эротического содержания, если эта информация соответствующим образом маркирована. Так вот в соцсетях эта программа никак не маркируется. И когда звезды призывают детей от семи лет подписываться на канал, где контент точно рассчитан только на совершеннолетних, у меня вызывает вопрос юридическая чистота таких призывов», — заявил Шулькин, передает корреспондент URA.RU.

Тему депутат поднял после доклада детского омбудсмена Светланы Денисовой. Она согласилась с ним, и заявила, что говорила о такой проблеме федеральному Уполномоченному по правам ребенка. В Москве сказали, что информация будет учтена. Спикер ЗС Валерий Сухих предложил не ждать ответа из столицы, проработать механизм исправления ситуации.

«Разговоры о важном» проходят в школах Прикамья с 1 сентября. Детям рассказывают о родине, патриотизме, событиях в стране и мире. Лекторами выступают и представители власти.

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Уроки «Разговоры о важном», которые проводятся во всех школах, могут быть вредны для детей, заявил на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Илья Шулькин. По его словам, в видеороликах на этих уроках звезды эстрады, кроме прочего, призывают школьников подписываться на свои соцсети. А вот контент, который там размещается не предназначен для детей, уверен Шулькин. «Я не ханжа. Я с пониманием отношусь к употреблению алкоголя в соответствующем возрасте, разрешенном законом, к материалам эротического содержания, если эта информация соответствующим образом маркирована. Так вот в соцсетях эта программа никак не маркируется. И когда звезды призывают детей от семи лет подписываться на канал, где контент точно рассчитан только на совершеннолетних, у меня вызывает вопрос юридическая чистота таких призывов», — заявил Шулькин, передает корреспондент URA.RU. Тему депутат поднял после доклада детского омбудсмена Светланы Денисовой. Она согласилась с ним, и заявила, что говорила о такой проблеме федеральному Уполномоченному по правам ребенка. В Москве сказали, что информация будет учтена. Спикер ЗС Валерий Сухих предложил не ждать ответа из столицы, проработать механизм исправления ситуации. «Разговоры о важном» проходят в школах Прикамья с 1 сентября. Детям рассказывают о родине, патриотизме, событиях в стране и мире. Лекторами выступают и представители власти.
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