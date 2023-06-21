Пермские депутаты раскритиковали контент «Разговоров о важном» в школах

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 1 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроки «Разговоры о важном», которые проводятся во всех школах, могут быть вредны для детей, заявил на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Илья Шулькин. По его словам, в видеороликах на этих уроках звезды эстрады, кроме прочего, призывают школьников подписываться на свои соцсети. А вот контент, который там размещается не предназначен для детей, уверен Шулькин.

«Я не ханжа. Я с пониманием отношусь к употреблению алкоголя в соответствующем возрасте, разрешенном законом, к материалам эротического содержания, если эта информация соответствующим образом маркирована. Так вот в соцсетях эта программа никак не маркируется. И когда звезды призывают детей от семи лет подписываться на канал, где контент точно рассчитан только на совершеннолетних, у меня вызывает вопрос юридическая чистота таких призывов», — заявил Шулькин, передает корреспондент URA.RU.

Тему депутат поднял после доклада детского омбудсмена Светланы Денисовой. Она согласилась с ним, и заявила, что говорила о такой проблеме федеральному Уполномоченному по правам ребенка. В Москве сказали, что информация будет учтена. Спикер ЗС Валерий Сухих предложил не ждать ответа из столицы, проработать механизм исправления ситуации.

«Разговоры о важном» проходят в школах Прикамья с 1 сентября. Детям рассказывают о родине, патриотизме, событиях в стране и мире. Лекторами выступают и представители власти.