Юрист объяснила, нарушаются ли права учеников при использовании платформы «Моя школа»

Юрист Шульгина: платформа «Моя школа» не нарушает закон в области защиты персональных данных учащихся

27 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Платформа «Моя школа» не нарушает права учащихся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Родители школьников переживают, что персональные данные учеников, зарегистрировавшихся на образовательной платформе «Моя школа», могут оказаться в чужих руках. Однако о том, что информация защищена, сообщается на сайте программы. Юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина также сообщила URA.RU, что закон не нарушается, если человек дает согласие на обработку своих данных. Ранее в Сети появились сообщения, что обработка системой «Моя школа» персональных данных школьников якобы незаконна. Однако информация не соответствует действительности. Это удалось узнать URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Корреспондент связался с юристом Еленой Шульгиной. «Если школьники, передавая персональные данные, дают согласие на их обработку третьими лицами, то здесь нарушения закона нет», — сказала она URA.RU. На сайте портала «Моя школа» сообщается, что сбор информации о школьниках производится добровольно. Платформа исключает неправомерный доступ и обеспечивает конфиденциальность. «Информационная безопасность ФГИС „Моя школа“ отвечает требованиям первого (К 1) класса защищенности и имеет высокий уровень значимости», — говорится в сообщении. В пресс-службе Министерства просвещения РФ не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. С 1 сентября 2022 года в 15 регионах запустили информационную систему «Моя школа». Спустя полгода к единому порталу подключили все учебные заведения страны. В сервис помимо электронного школьного дневника, журнала, расписания и облака для файлов интегрированы портфолио учеников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители школьников переживают, что персональные данные учеников, зарегистрировавшихся на образовательной платформе «Моя школа», могут оказаться в чужих руках. Однако о том, что информация защищена, сообщается на сайте программы. Юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина также сообщила URA.RU, что закон не нарушается, если человек дает согласие на обработку своих данных. Ранее в Сети появились сообщения, что обработка системой «Моя школа» персональных данных школьников якобы незаконна. Однако информация не соответствует действительности. Это удалось узнать URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Корреспондент связался с юристом Еленой Шульгиной. «Если школьники, передавая персональные данные, дают согласие на их обработку третьими лицами, то здесь нарушения закона нет», — сказала она URA.RU. На сайте портала «Моя школа» сообщается, что сбор информации о школьниках производится добровольно. Платформа исключает неправомерный доступ и обеспечивает конфиденциальность. «Информационная безопасность ФГИС „Моя школа“ отвечает требованиям первого (К 1) класса защищенности и имеет высокий уровень значимости», — говорится в сообщении. В пресс-службе Министерства просвещения РФ не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. С 1 сентября 2022 года в 15 регионах запустили информационную систему «Моя школа». Спустя полгода к единому порталу подключили все учебные заведения страны. В сервис помимо электронного школьного дневника, журнала, расписания и облака для файлов интегрированы портфолио учеников.