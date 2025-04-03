Лидер африканской страны приедет праздновать день Победы в Москву

Президент Буркина-Фасо принял приглашение посетить Москву 9 мая
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Ибрагим Траоре принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на 9 мая
Ибрагим Траоре принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на 9 мая Фото:

Празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее африканского лидера пригласил президент РФ Владимир Путин.

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Лавров. Его цитирует ТАСС.

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Празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее африканского лидера пригласил президент РФ Владимир Путин. «Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Лавров. Его цитирует ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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