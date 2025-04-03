Лидер африканской страны приедет праздновать день Победы в Москву

Ибрагим Траоре принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на 9 мая
Празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее африканского лидера пригласил президент РФ Владимир Путин.
«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Лавров. Его цитирует ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.