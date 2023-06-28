В ХМАО провели высокотехнологичные операции пациенту из Макеевки. Фото

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , костыли, палата, детская больница
Пациент в настоящее время прошел реабилитацию и вернулся домой Фото:

В Сургутской травматологической больнице (ХМАО) специалисты провели две высокотехнологичные операции жителю ДНР Ярославу Захарчуку. Об этом сообщает администрация Макеевки в соцсети.

«Ярослав Захарчук прибыл в Сургут из Макеевки в декабре прошлого года. За это время ему выполнили две серьезные высокотехнологичные операции — поочередно, с промежутком в три месяца, сделали эндопротезирование тазобедренных суставов», — сообщают власти Макеевки в официальном telegram-канале.

Житель ДНР попал в Сургут благодаря местному отделению партии «Единая Россия» и Гуманитарному добровольческому корпусу. В настоящее время он прошел реабилитацию и отправился домой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Женщина столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени и почти не передвигалась самостоятельно. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина сможет снова безболезненно ходить.

Жителю Макеевки выполнили сложные операции в Сургутской больнице
Жителю Макеевки выполнили сложные операции в Сургутской больнице

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В Сургутской травматологической больнице (ХМАО) специалисты провели две высокотехнологичные операции жителю ДНР Ярославу Захарчуку. Об этом сообщает администрация Макеевки в соцсети. «Ярослав Захарчук прибыл в Сургут из Макеевки в декабре прошлого года. За это время ему выполнили две серьезные высокотехнологичные операции — поочередно, с промежутком в три месяца, сделали эндопротезирование тазобедренных суставов», — сообщают власти Макеевки в официальном telegram-канале. Житель ДНР попал в Сургут благодаря местному отделению партии «Единая Россия» и Гуманитарному добровольческому корпусу. В настоящее время он прошел реабилитацию и отправился домой. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Женщина столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени и почти не передвигалась самостоятельно. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина сможет снова безболезненно ходить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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