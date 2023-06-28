В ХМАО провели высокотехнологичные операции пациенту из Макеевки. Фото

28 июня 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Пациент в настоящее время прошел реабилитацию и вернулся домой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургутской травматологической больнице (ХМАО) специалисты провели две высокотехнологичные операции жителю ДНР Ярославу Захарчуку. Об этом сообщает администрация Макеевки в соцсети. «Ярослав Захарчук прибыл в Сургут из Макеевки в декабре прошлого года. За это время ему выполнили две серьезные высокотехнологичные операции — поочередно, с промежутком в три месяца, сделали эндопротезирование тазобедренных суставов», — сообщают власти Макеевки в официальном telegram-канале. Житель ДНР попал в Сургут благодаря местному отделению партии «Единая Россия» и Гуманитарному добровольческому корпусу. В настоящее время он прошел реабилитацию и отправился домой. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Женщина столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени и почти не передвигалась самостоятельно. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина сможет снова безболезненно ходить. Жителю Макеевки выполнили сложные операции в Сургутской больнице Telegram-канал Администрации Макеевки

В Сургутской травматологической больнице (ХМАО) специалисты провели две высокотехнологичные операции жителю ДНР Ярославу Захарчуку. Об этом сообщает администрация Макеевки в соцсети. «Ярослав Захарчук прибыл в Сургут из Макеевки в декабре прошлого года. За это время ему выполнили две серьезные высокотехнологичные операции — поочередно, с промежутком в три месяца, сделали эндопротезирование тазобедренных суставов», — сообщают власти Макеевки в официальном telegram-канале. Житель ДНР попал в Сургут благодаря местному отделению партии «Единая Россия» и Гуманитарному добровольческому корпусу. В настоящее время он прошел реабилитацию и отправился домой. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Женщина столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени и почти не передвигалась самостоятельно. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина сможет снова безболезненно ходить.