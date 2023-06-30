Дело Далера Бобиева стало сложнейшим испытанием в карьере главы свердловского СК

30 июня 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов имеет все шансы на повышение из-за гибели Далера Бобиева Фото: Вадим Ахметов новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется отвечать перед главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Смерть Далера Бобиева, который, предположительно, был убит приемной матерью, позволила Надбитову проявить свои лидерские качества и сплотить коллектив. Источник URA.RU уверяет, что глава областного СУ СК получил высокую оценку от московских коллег. «Работа ежедневно преподносит какие-то ситуации, где можно проявить лидерские качества или не проявить. Пропажа шестилетнего Далера Бобиева стала вызовом для всех представителей силовых структур. Пристальное внимание пало на Анатолия Дмитриевича [Надбитова]. Все следили за тем, как он организует работу в экстренной ситуации. И это неудивительно, ведь отчитываться придется перед самим Бастрыкиным. А учитывая то, что он до сих пор числится в качестве исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства, действовать нужно было быстро и слажено», — рассказывает источник. По словам собеседника агентства, Надбитов оперативно собрал коллег и дал им установки. «Дело Далера вышло на федеральный уровень. Историю под контроль взяли все главы силовых ведомств. Чтобы не терять время, Анатолий Дмитриевич собрал подчиненных и дал им установки. Более того, он сам выезжал на места, где проводились оперативные действия, чтобы оценить всю ситуацию своими глазами. После этого Надбитов скорректировал задачи, которые давал ранее», — делится источник в силовых структурах. «Вовлеченность и полный контроль со стороны Надбитова помогли сплотить команду. Благодаря слаженной работе силовики смогли в кратчайшие сроки получить информацию, что помогло задержать обвиняемую в убийстве. Успех в резонансном деле оценили коллеги из Москвы. Действиям Надбитова поставили высокую оценку», — отметил собеседник агентства. Руководящую позицию в свердловском СУ СК мечтают занять многие, отмечает инсайдер. «Конечно, есть люди, которые готовы подсидеть Анатолий Дмитриевича. Но сейчас это будет сложнее, ведь серьезных претензий к его работе у работодателя нет. Поэтому шансы на то, что Надбитов все-таки займет пост руководителя силового ведомства без приставки „и.о.“, очень высоки», — резюмировал источник. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СКР по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию. После ухода прежнего руководителя свердловского СУ СК Михаила Богинского Надбитов автоматически возглавил управление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется отвечать перед главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Смерть Далера Бобиева, который, предположительно, был убит приемной матерью, позволила Надбитову проявить свои лидерские качества и сплотить коллектив. Источник URA.RU уверяет, что глава областного СУ СК получил высокую оценку от московских коллег. «Работа ежедневно преподносит какие-то ситуации, где можно проявить лидерские качества или не проявить. Пропажа шестилетнего Далера Бобиева стала вызовом для всех представителей силовых структур. Пристальное внимание пало на Анатолия Дмитриевича [Надбитова]. Все следили за тем, как он организует работу в экстренной ситуации. И это неудивительно, ведь отчитываться придется перед самим Бастрыкиным. А учитывая то, что он до сих пор числится в качестве исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства, действовать нужно было быстро и слажено», — рассказывает источник. По словам собеседника агентства, Надбитов оперативно собрал коллег и дал им установки. «Дело Далера вышло на федеральный уровень. Историю под контроль взяли все главы силовых ведомств. Чтобы не терять время, Анатолий Дмитриевич собрал подчиненных и дал им установки. Более того, он сам выезжал на места, где проводились оперативные действия, чтобы оценить всю ситуацию своими глазами. После этого Надбитов скорректировал задачи, которые давал ранее», — делится источник в силовых структурах. «Вовлеченность и полный контроль со стороны Надбитова помогли сплотить команду. Благодаря слаженной работе силовики смогли в кратчайшие сроки получить информацию, что помогло задержать обвиняемую в убийстве. Успех в резонансном деле оценили коллеги из Москвы. Действиям Надбитова поставили высокую оценку», — отметил собеседник агентства. Руководящую позицию в свердловском СУ СК мечтают занять многие, отмечает инсайдер. «Конечно, есть люди, которые готовы подсидеть Анатолий Дмитриевича. Но сейчас это будет сложнее, ведь серьезных претензий к его работе у работодателя нет. Поэтому шансы на то, что Надбитов все-таки займет пост руководителя силового ведомства без приставки „и.о.“, очень высоки», — резюмировал источник. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СКР по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию. После ухода прежнего руководителя свердловского СУ СК Михаила Богинского Надбитов автоматически возглавил управление.