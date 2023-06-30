Дело Далера Бобиева стало сложнейшим испытанием в карьере главы свердловского СК

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется отвечать перед главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Смерть Далера Бобиева, который, предположительно, был убит приемной матерью, позволила Надбитову проявить свои лидерские качества и сплотить коллектив. Источник URA.RU уверяет, что глава областного СУ СК получил высокую оценку от московских коллег.
«Работа ежедневно преподносит какие-то ситуации, где можно проявить лидерские качества или не проявить. Пропажа шестилетнего Далера Бобиева стала вызовом для всех представителей силовых структур. Пристальное внимание пало на Анатолия Дмитриевича [Надбитова]. Все следили за тем, как он организует работу в экстренной ситуации. И это неудивительно, ведь отчитываться придется перед самим Бастрыкиным. А учитывая то, что он до сих пор числится в качестве исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства, действовать нужно было быстро и слажено», — рассказывает источник.
По словам собеседника агентства, Надбитов оперативно собрал коллег и дал им установки. «Дело Далера вышло на федеральный уровень. Историю под контроль взяли все главы силовых ведомств. Чтобы не терять время, Анатолий Дмитриевич собрал подчиненных и дал им установки. Более того, он сам выезжал на места, где проводились оперативные действия, чтобы оценить всю ситуацию своими глазами. После этого Надбитов скорректировал задачи, которые давал ранее», — делится источник в силовых структурах.
«Вовлеченность и полный контроль со стороны Надбитова помогли сплотить команду. Благодаря слаженной работе силовики смогли в кратчайшие сроки получить информацию, что помогло задержать обвиняемую в убийстве. Успех в резонансном деле оценили коллеги из Москвы. Действиям Надбитова поставили высокую оценку», — отметил собеседник агентства.
Руководящую позицию в свердловском СУ СК мечтают занять многие, отмечает инсайдер. «Конечно, есть люди, которые готовы подсидеть Анатолий Дмитриевича. Но сейчас это будет сложнее, ведь серьезных претензий к его работе у работодателя нет. Поэтому шансы на то, что Надбитов все-таки займет пост руководителя силового ведомства без приставки „и.о.“, очень высоки», — резюмировал источник.
Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СКР по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию. После ухода прежнего руководителя свердловского СУ СК Михаила Богинского Надбитов автоматически возглавил управление.
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